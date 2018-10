TSG Leutkirch lädt zum Oktoberfest

Mit einem zünftigen Fest startet am Mittwoch, 3. Oktober, die Herbstsaison auf der Wenger Egg Alpe. Jedes Jahr ab Oktober übernimmt die TSG die Hütte unterhalb des Schwarzen Grats. Dieser Wechsel zur Herbst/Wintersaison wird traditionell mit der Ausrichtung des Oktoberfestes eingeläutet, teilt der Veranstalter, die Skiläuferzunft Leutkirch mit. Los geht’s ab 11 Uhr. Neben Kaffee und Kuchen warten kalte und warme Köstlichkeiten auf die Hüttengäste. Freuen können sich die Festbesucher auch auf die Arnacher Blasmusikgruppe Ex-Bier-ience, die schon in vergangenen Jahren für Stimmung gesorgt hat. Das Fest findet bei jedem Wetter statt, denn auch in der Hütte ist viel Platz. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann ab Wengen die Mautstraße zur Wenger Egg Alpe fahren (drei Euro, bitte passend).