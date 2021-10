TSG Leutkirch gewinnt umkämpfte Partie

Das Gastspiel beim TSV Lindau haben die Handballer der TSG Leutkirch in der Bezirksklasse mit 34:33 (16:18) gewonnen. Lindau startete zwar mit einer Niederlage bei der SG Burlafingen/Ulm in die noch junge Saison, dennoch muss man mit dem TSV laut Mitteilung der Leutkircher immer rechnen, vor allem in Lindau. Die TSG Leutkirch reiste ohne Kreisläufer Stefan Peterfaj und Rückraumspieler Ivan Kristo an. Dafür war in Hannes Vohrer ein weiterer Kreisläufer dabei.

Beide Mannschaften waren zu Beginn um ein konzentriertes Spiel bemüht. Dem TSV Lindau gelang das zunächst besser als den Leutkirchern, die noch Schwierigkeiten mit dem starken Rückraum und der kompakten Abwehr der Lindauer hatten. Folgerichtig stand es nach neun Minuten 7:4 für Lindau. Die Leutkircher Mannschaft bewies aber viel Kampfgeist und ließ sich nicht abschütteln. Daran änderte auch der Ausfall von Gianlucca Rizzo nichts, der sich bei einem Zweikampf verletzte und für den Rest des Spiels Trainer Manfred Folter nicht mehr zu Verfügung stand. Jedes Tor war hart umkämpft, Leutkirch spielte nun aber konzentrierter im Angriff und konsequenter in der Abwehr. In der 20. Minute glichen die Gäste zum 11:11 aus. Eine Auszeit der Lindauer zeigte aber Wirkung und die Gastgeber führten zur Pause mit 18:16.

Im Angriff wollten die Leutkircher in der zweiten Halbzeit konzentrierter und in der Abwehr konsequenter spielen. Die TSG setzte diesen Plan laut Mitteilung auch schnell um und glich nach fünf Minuten im zweiten Durchgang wieder aus. Kurz darauf mussten in Marian Dragoi und Steffen Volz zwei Leutkircher eine Zwei-Minuten-Strafe hinnehmen, sodass die TSG in doppelter Unterzahl spielen musste. Dank starker Torhüterparaden und viel Einsatz der vier verbliebenen Spieler wurden in dieser Phase allerdings zwei Tore erzielt und nur eins kassiert. In der intensiven zweiten Halbzeit konnte sich keine Mannschaft absetzen, die Führung wechselte immer wieder.

Zwei Minuten vor dem Ende erzielte der gut aufgelegte Michael Gantner das 33:31 für Leutkirch und die TSG durfte auf zwei wichtige Auswärtspunkte hoffen. Als 50 Sekunden später der ebenfalls stark spielende Johannes Bauhofer zum 34:32 traf, schien eigentlich alles klar. Durch ein schnelles Tor von Lindaus Simon Wiedrich und einem unnötigen Ballverlust der Leutkircher wurde es in den letzten Sekunden aber noch mal unnötig spannend.

Der TSV bekam in der letzten Sekunde noch einen Freiwurf, der direkt aufs Tor geworfen werden musste. Daraus resultierte allerdings kein Treffer. Somit ging Leutkirch nach einem spannenden und umkämpften Spiel als Gewinner vom Feld und kann zwei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen.

Am hat die TSG Leutkirch spielfrei. Am Sonntag, 17. Oktober, sind die Leutkircher dann zu Gast in Dornbirn. Die Dornbirner haben bisher beide Spiele in der laufenden Saison verloren. Die Niederlagen mussten die Österreicher aber gegen den TV Weingarten und die HSG Langenargen-Tettnang einstecken – beides Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel der Handball-Bezirksklasse.

Besser lief es bisher bei der TSG Leutkirch. Mit 5:1 Punkten stehen die Allgäuer Handballer punktgleich mit dem TSV Blaustein und der HSG Langenargen-Tettnang an der Tabellenspitze.