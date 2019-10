TSG Leutkirch findet in die Spur zurück

Nach zwei bitteren Niederlagen in der Bezirksklasse gegen die Mannschaften aus Weingarten (31:34) und Lindau (27:31) haben die Leutkircher Handballer mit einem Heimsieg gegen die SG Burlafingen/Ulm den ersten Schritt zurück in die Erfolgsspur genommen. Mit dem Schlusspfiff stand auf der Anzeigetafel mit 42:27 ein deutlicher Erfolg zu Buche. Damit sind die Leutkircher vorläufig Vierter.

Mit dem Anpfiff des Spiels zeichnete sich noch ein hart umkämpftes Handballspiel ab. Außer des fehlenden Stamm-Rechtsaußens Michael Gantner konnte TSG-Trainer Manfred Volter aus dem Vollen schöpfen und in Tobias Freudenthal einen weiteren Spieler in seinen Reihen begrüßen.

Die Burlafinger Mannschaft versuchte, den Leutkircher Angriff mit einer offensiven Abwehrformation zu überraschen. Zu Beginn wusste der Leutkircher Angriff aber seine Lücken zu nutzen und ging schnell mit 2:0 in Führung. Doch durch eine Stabilisierung der gegnerischen Abwehr wurden die Räume für Leutkirch klein. Dadurch zog die SG Burlafingen in der elften Spielminute auf 8:4 davon. Doch die Hausherren ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und besonnen sich in einer Auszeit auf ihre eigenen Stärken. Und so glichen die Leutkircher durch eine überzeugende Abwehr- und Torhüterarbeit in der 22. Spielminute zum 11:11 aus.

Diesen Spielfluss nutzte das Leutkircher Team laut Mitteilung, um zum Halbzeitpfiff mit 17:14 in Führung zu gehen. Die Marschroute für die Halbzeit zwei war eindeutig: Leutkirch wollte in eigener Halle nichts mehr anbrennen lassen. Dies verfolgte die Mannschaft konsequent und erarbeitete sich nach fünf gespielten Minuten eine Zehn-Tore-Führung. Immer wieder schloss die Mannschaft der Allgäuer über den Gegenstoß zu schnellen Toren ab. Besonders Gianluca Rizzo überzeugte an diesem Tag durch sein schnelles Umschaltspiel mit neun Toren. Durch diesen Leutkircher Zwischensprint war die Gegenwehr der Burlafinger Gäste gebrochen.

Leutkirchs Trainer Manfred Volter bekam so die Möglichkeit, auch den jüngeren Spielern Einsatzzeit zu geben und weitere Spielvarianten unter Wettkampfbedingungen zu testen. Durch den dritten Saisonsieg bei einem Unentschieden und zwei Niederlagen steht die Leutkircher Mannschaft aktuell mit 7:5 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.