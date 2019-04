TSG Leutkirch fehlt weiter ein Punkt

Mit 28:33 haben die Bezirksliga-Handballer der TSG Leutkirch am vergangenen Sonntag bei der Württembergliga-Reserve der HSG Langenau/Elchingen verloren. Damit muss der noch fehlende Zähler, der den sicheren Verbleib in der höchsten Spielklasse des Bezirkes garantiert, am kommenden Samstag im direkten Abstiegsduell gegen Laupheim 2 her. Anpfiff zu diesem Showdown ist um 19.30 Uhr in der Sporthalle am Seelhausweg.

„Leider haben heute erneut zehn bis zwölf Minuten schwache gereicht, um die Niederlage zu besiegeln. Jetzt haben wir die Situation, die wir eigentlich vermeiden wollten. Aber Jammern hilft nicht“, sagte Manfred Folter nach einer intensiven und in der einen oder anderen Situation am Rande des Erlaubten geführten Partie, in der der Unparteiische aus Vöhringen alle Hände voll zu tun hatte, seinen Job aber sehr ordentlich machte.

Die Anfangsphase gehörte den Hausherren, die zunächst mehr Biss und Willen an den Tag legen. Ganz zum Unmut des Leutkircher Coachs, vor allem auf der halblinken Angriffsseite der Hausherren gelangen viel zu viele einfache Tore. Trotzdem kamen die Allgäuer Stück für Stück wieder heran und konnten durch einen schönen Treffer von Steffen Volz wenige Minuten vor dem Pausenpfiff zum 15:15 ausgleichen. 16:16 hieß es dann zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel folgte dann die stärkste Phase im Spiel des Aufsteigers, die HSG dagegen verlegte sich nun immer mehr auf Diskussionen mit dem Schiedsrichter. 20:18 lag die TSG in Führung, als dann wieder der unerklärliche Bruch im Spiel und auf fast allen Positionen folgte. Die Platzherren wussten dies prompt zu nutzen und schafften sechs Tore in Folge. Und diesem Rückstand sollten die Allgäuer bis zum Ende nachlaufen, beziehungsweise sollte dieser auch noch größer werden. Am Ende einer körperbetonten Begegnung sah man auf Seiten der TSG erneut in viele ratlose Gesichter, wäre doch auch diese Niederlage durchaus vermeidbar gewesen.

Für Leutkirch spielten: Andreas Lutz, Andreas Brodbeck und Michael Zeh (alle Tor), Michael Gantner (3), Gianluca Rizzo, Valentin Menge (4), Steffen Volz (5), Manuel Bauhofer (2), Noah Bauhofer, Juri Sperle (9/3), Nico Lau, Johannes Bauhofer (4/2) und Michael Willburger (1).

Nachdem die zweite Mannschaft des HV RW Laupheim am Samstag erwartungsgemäß gegen Absteiger Bregenz gewonnen hat, kommt es nun am kommenden Samstag zum alles entscheidenden Aufeinandertreffen. Zwischen der TSG und Laupheim wird direkt der zweite Verein ermittelt, der den Vorarlbergern in die Bezirksklasse folgen muss. Die TSG Leutkirch braucht rechnerisch einen Punkt, da man derzeit zwei Zähler Vorsprung auf die Gäste hat. Gewinnt jedoch der HV RW Laupheim 2, muss die TSG absteigen, da dann der direkte Vergleich verloren wäre.