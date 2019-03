TSG Leutkirch überzeugt mit klarem Heimsieg

Die TSG Leutkirch hat in der Handball-Bezirksliga Bodensee-Donau einen Kantersieg gegen den HC Lustenau gefeiert. Das 39:25 bedeutete zwei wichtige Zähler im Kampf im Kampf um den Klassenerhalt.

„Wir haben die Chance heute bestens genutzt. Auch wenn Lustenau mehr Personal dabeigehabt hätte, wären wir hier als Sieger vom Platz gegangen“, freute sich Leutkirchs Trainer Manfred Folter nach dem Schlusspfiff einer vor allem im zweiten Durchgang einseitigen Begegnung. Ja, den Gästen aus Vorarlberg fehlten einige Akteure und ja, sie mussten bereits am Samstag Abend gegen Bregenz ran (25:25 unentschieden). Doch auch den Allgäuern fehlten nach wie vor Marian Dragoi, Martin Hirscher und Dennis Hemer. Zudem stand Kreisläufer Michael Willburger am Sonntag nicht zur Verfügung, für ihn rückte Pius Göser wieder ins Team. Die ersten Minuten verliefen dann noch gar nicht nach dem Wunsch des Coachs. „Wir waren wieder viel zu fahrlässig mit unseren Chancen und haben so erst mal den Gästen einen Vorsprung ermöglicht. Zum Glück haben wir rechtzeitig die Kurve gekriegt“, so Folter, der zunächst leicht ratlos schien. Seine Jungs berappelten sich jedoch ab der fünften Spielminute, glichen den 0:3-Rückstand postwendend aus und konnten nach knapp 13 gespielten Minuten durch Stefan Petefaj per Strafwurf, verhängt vom souveränen und guten Schiedsrichter Tobias Baumgart aus Biberach, mit 7:6 erstmals in Führung gehen. Die Gäste aus Österreich, immerhin bis dato auf Tabellenplatz drei zu finden, ließen sich aber nicht abhängen. Erst kurz vor der Halbzeit gelang es der TSG, sich einen kleinen Vorteil zu erspielen und beim Stande von 16:13 in die Pause zu gehen.

Direkt nach dem Wiederanpfiff folgte dann die stärkste Phase der Hausherren, hellwach kam man aus der Kabine und drückte nun richtig aufs Tempo. Zudem scheiterten die Gäste nun mehrfach an Andreas Lutz und Andreas Brodbeck, der zur Entschärfung der Siebtenmeterwürfe eingewechselt wurde. Schnell vorgetragene Angriffe und eine nun fast makellose Chancenverwertung ließen den Vorsprung der Hausherren immer weiter wachsen. Ein kleiner Wermutstropfen war zwar die berechtigte Rote Karte gegen Johannes Bauhofer, doch nur acht Minuten später ereilte Niklas Maux vom HC Lustenau ebenso berechtigt dasselbe Schicksal.

Auf der Zielgeraden

Die Vorarlberger hatten in den letzten Minuten nicht mehr viel entgegenzusetzen, die TSG blieb jedoch konzentriert und ließ keinen Zweifel mehr an einem verdienten und deutlichen Heimsieg aufkommen. Am Ende war der 39:25 zwar ein Kantersieg, aber auch für diesen gibt es „nur“ zwei Punkte. Diese sind allerdings auf der Zielgeraden um den Verbleib in der Bezirksliga enorm wichtig für die TSG.

Es spielten: Andreas Lutz und Andreas Brodbeck (beide Tor), Michael Gantner (8), Gianluca Rizzo, Valentin Menge (2), Steffen Volz (2), Manuel Bauhofer (3), Stefan Peterfaj (3/2), Noah Bauhofer (1), Juri Sperle (14/2), Nico Lau, Johannes Bauhofer (4/1) und Pius Göser (2).

Zum schweren Auswärtsspiel fährt die TSG am kommenden Samstag nach Vorarlberg. Um 18 Uhr ist die TSG zu Gast beim HCB Lauterach.