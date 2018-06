TSG-Leichtathleten wählen ihren Vorstand

Die Abteilung Leichtathletik der TSG 1847 Leutkirch hat im TSG-Vereinsheim ihre Jahreshauptversammlung 2014 abgehalten. Vorsitzender Gerhard Kalb konnte neben den zahlreich erschienen Mitgliedern auch den 2. TSG-Vorsitzenden Gerd Heine begrüßen.

Die Gruppe „Kinder-Leichtathletik“ mit den Übungsleitern Almut Moosmayer und Steffi Hutter verzeichnet einen nach wie vor starken Zulauf an Kindern. Nur gut, dass das Team ab vergangenem Oktober mit Matthias Rotzler, einem ehemaligen Leistungssportler, Unterstützung bekam, heißt es in einer Mitteilung der TSG. Rotzler will mit einer leistungsorientierten Gruppe im kommenden Vereinsjahr die ersten Wettkämpfe besuchen.

Erfolgreiches konnte auch Roswitha Maischberger aus der Gruppe „Sportabzeichen“ berichten. 99 Sportler, vom Kind über die Eltern bis hin zu den Großeltern, alles war vertreten und dies bedeutete einen neuen Teilnehmerrekord. Die Tatsache, hier Sport bis ins reifere Alter betreiben zu können, reizt nach wie vor viele Leutkircher.

Weniger Gutes konnten die Übungsleiter aus der „Tempolaufgruppe“ und vom „Lauftreff für Jedermann“ berichten. Hier ist ganz klar ein starker Rückwärtstrend erkennbar. Keine Wettkämpfer mehr auf der einen Seite, geringes Interesse am Lauftreff auf der anderen Seite.

Heinz Schwarz berichtete über die 2-tägige Jubiläumsbergtour (zum 25. Male) über die Leutkircher Hütte zum Kaiserjochhaus. Traumwetter und gute Stimmung bescherten diesem Ereignis den entsprechend würdigen Rahmen. 19 Teilnehmer waren begeistert von dieser anspruchsvollen und schweißtreibenden Bergtour.

Gerd Heine lobte die gute Zusammenarbeit der Abteilung Leichtathletik mit dem Hauptverein. Er führte anschließend auch durch die Neuwahlen, bei der nur der 2. Vorsitzende Anton Breins aus privaten Gründen aus der Führungsriege ausschied. Mit Steffi Hutter konnte hier eine sehr engagierte Frau als Nachfolgerin gefunden werden.

Der neue Vorstand der Abteilung Leichtathletik setzt sich folgendermaßen zusammen: 1. Vorsitzender: Gerhard Kalb, stellvertretende Vorsitzende: Steffi Hutter, Kassenwart: Armin Kehrle, Schriftführerin: Roswitha Maischberger.

Feste Sommertermine der Abteilung Leichtathletik: dienstags um 18.30 Uhr beim Weiherweg: Lauftreff für Jedermann; donnerstags um 18.30 Uhr bei der Seelhaushalle: Lauftreff (Ausdauerläufe); sonntags um 9 Uhr Brunnen beim Kneippbad: Lauftreff für Jedermann; dienstags um 17.45 Uhr, Neues Stadion: Kinderleichtathletik. Weitere Informationen unter www.tsg-leutkirch.de/leichtathletik.