TSG-Leichtathleten laden zu Stadtmeisterschaften

Im neuen Leutkircher Stadion beginnen am Samstag, 6. Juli, um 10 Uhr die diesjährigen Schüler-Stadtmeisterschaften der Leichtathletik. Laut Veranstalter werden die Stadtmeister im Mehrkampf und auf der Langstrecke gesucht. Dabei soll der olympische Gedanke „Dabei sein ist alles“ im Vordergrund stehen.

Daher richtet sich die Einladung der TSG-Leichtathletikabteilung zum Sportfest an alle Kinder aus Leutkircher Schulen oder Vereinen, die Spaß haben, sich zu bewegen und gemeinsam mit Freunden einen spannenden Tag im Stadion erleben wollen. Manch bis dahin unerkanntes Talent kam in der Vergangenheit dabei schon ans Licht und versetzte Zuschauer und Kontrahenten ins Staunen, heißt es in der Vorschau weiter.

Alle Leutkircher Schulen wurden mit Anmeldungen und Informationen zu den Titelkämpfen vorab versorgt. Dennoch haben sich die Organisatoren entschieden, die Anmeldefrist bis Mittwochabend zu verlängern. Wer kurzfristig noch teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail anmelden (tsg-la-vorstand@t-online.de). Wichtig sind die Angaben von Name, Adresse, Geburtsdatum, Schule sowie Disziplin (Mehrkampf und/oder Langstrecke). Wer nicht in Leutkirch wohnt, gibt den Verein an, in dem er Mitglied ist. Alle wichtigen Informationen und Ausschreibung findet man auch auf der Homepage der TSG-Leichtathletikabteilung unter www.tsg-leutkirch.de.