TSG-Langläufer holen sich drei Siege

Auf dem Kniebis bei Freudenstadt ist das Finale um den SSV-Skilanglaufcup ausgetragen worden. Der Cup ist eine siebenteilige Rennserie des Landesverbandes. Unter den knapp 200 Teilnehmern waren auch 14 Langläufer der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch mit teilweise starken Erfolgen dabei. Drei Klassensiege durch Philipp Moosmayer, Moritz Moosmayer und Annette Ammann sowie vier weitere Podestplätze können sich für die Leutkircher sehen lassen.

In klassischer Technik, bei laut Aussage der Leutkircher schwierigen Wachsbedingungen, gingen zuerst die jüngsten SZ-Langläufer auf ihre 2,5 Kilometer lange Strecke. In der Klasse U12 errangen Simon Breitinger (11:13 Minuten), Maximilian Müller (11:53 Minuten) und Oliver Heinz (12:40 Minuten) die Plätze fünf, sieben und acht. In der ein Jahr älteren Klasse U13 kam Bernhard Stehr (11:47 Minuten) als Zehnter ins Ziel.

Moosmayer mit bester Zeit

Über fünf Kilometer ging es bei den älteren Schülern, der weiblichen Jugend und bei den Damen. In der U14 war der Leutkircher Philipp Moosmayer (16:16 Minuten) als Sieger mit mehr als zweieinhalb Minuten Vorsprung eine Klasse für sich. Moritz Moosmayer (U15) erkämpfte sich mit der besten Zeit aller Schüler nach 16:02 Minuten ebenfalls einen ungefährdeten Sieg. Bei den Damen 51 liefen Annette Ammann (16:57 Minuten), Kerstin Drexler (17:37 Minuten) und Almut Moosmayer (22:52 Minuten) auf die Plätze eins bis drei. Dabei gelang Annette Ammann die schnellste Zeit – dabei waren die Konkurrentinnen teilweise bis zu 30 Jahre jünger.

Weitere respektable Ergebnisse aus Leutkircher Sicht errangen Emilie Gozebina (19:27 Minuten) als Fünfte der U14, Alexandra Gozebina (19:54 Minuten) als Vierte der U16, Philine Urfer (23:35 Minuten) als Sechste der U18 und Renate Ammann (23:51 Minuten) als Dritte der U20. Über zehn Kilometer zeigte Erich Gozebina (U18, 31:17 Minuten) ein kämpferisches Rennen und wurde Dritter.

Mit Spannung wurde die Siegerehrung der Gesamtwertung des SSV-Skilanglaufcups erwartet. In der Einzelwertung kamen bis zu fünf der sieben Rennen in die Abrechnung. Mit vier Gesamtsiegen durch Philipp Moosmayer (U14), Moritz Moosmayer (U15), beide mit der Maximalpunktzahl von 150, Erich Gozebina (U18) und Annette Ammann (Damen) mit jeweils 134 Punkten war die TSG-Skiläuferzunft Leutkirch der erfolgreichste Verein. Jeweils dritte Plätze in der Gesamtwertung errangen Alexandra Gozebina (U16, 117 Punkte), Renate Ammann (U20, 70 Punkte) und Kerstin Drexler (Damen, 104 Punkte).

TSG auf Platz zwei

In der Gesamtwertung des Langlaufcups für den besten Verein zählten alle erkämpften Punkte ohne Streichergebnis. Hier wurden die Leutkircher im letzten Rennen noch von der SZ Römerstein aufgrund von sechs Läufern mehr am Start mit 2247 zu 2158 Punkten auf den zweiten Platz verdrängt.