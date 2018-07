TSG lädt zu den Schüler-Stadtmeisterschaften

Im neuen Leutkircher Stadion beginnen am Samstag, 7. Juli, ab 10 Uhr die diesjährigen Schüler-Stadtmeisterschaften. Gesucht werden die Stadtmeister im Mehrkampf und in der 800-Meter-Langstrecke. Dabei steht laut Pressemitteilung der olympische Gedanke klar im Vordergrund: Dabei sein ist alles! Die Einladung der Leichtathletik-Abteilung der TSG zu diesem Sportfest richte sich an alle Kinder aus Leutkircher Schulen oder Vereinen, die Spaß haben, sich zu bewegen und gemeinsam mit Freunden einen spannenden Tag im Stadion erleben wollen. Die Schüler-Stadtmeisterschaften gehören traditionell als fester sportlicher Programmpunkt zur Stadt Leutkirch, viele heutige Eltern seien selbst zu ihrer Schulzeit bei diesem Sportfest dabei gewesen, heißt es. Alle Leutkircher Schulen wurden mit Anmeldungen und Informationen vorab versorgt. Die Anmeldefrist wurde bis Mittwochabend zu verlängern. Wer sich noch anmelden möchte, kann dies per E-Mail an tsg-la-vorstand@t-online.de unter Angabe von Name, Adresse, Geburtsdatum, Schule, sowie Disziplin (Mehrkampf und/oder Langstrecke). Wer nicht in Leutkirch wohnt, gibt den Verein an, in dem er Mitglied ist. Alle wichtigen Informationen und Ausschreibung finden sich auch auf der Internetseite der TSG-Leichtathletik-Abteilung. Foto: TSG