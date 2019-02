TSG-Handballer sind im Abstiegskampf angekommen

Nach den jüngsten Niederlagen sind die Bezirksliga-Handballer der TSG Leutkirch nun mittendrin im Abstiegskampf angekommen. Dringend Zeit also, wieder etwas Zählbares zu ergattern. Zum Heimspiel am Samstag trifft die Leutkirch in der Sporthalle am Seelhausweg auf die TSG Ehingen. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Zur Zeit kommt es knüppeldick für die Jungs von Trainer Manfred Folter. Nicht nur, dass die Ergebnisse nicht stimmen, auch die Personaldecke wird für die entscheidenden Wochen um den Verbleib in der Bezirksliga immer dünner. Zu den bereits langzeitverletzten Martin Hirscher und Marian Dragoi gesellte sich nun im letzten Auswärtsspiel auch noch Dennis Hemer, der sich die Mittelhand gebrochen hat und für den die Saison ebenfalls beendet ist. Ob Stefan Peterfaj am Kreis bereits wieder einsatzfähig sein wird, entscheidet sich erst kurzfristig. So wird Folter erneut auf die Verstärkung aus der 2. Mannschaft sowie der A-Jugend zurückgreifen. „Die drei haben das in Bregenz sehr ordentlich gemacht und auch unter der Woche nochmals mit dem Rest der Mannschaft trainiert, um schnellstmöglich integriert zu werden“ sagt der TSG-Coach, der trotz aller Probleme heute eine Chance auf zwei Punkte sieht.

Jedenfalls werden die verbleibenden Akteure, bei denen zusätzlich noch Michael Zeh aus der A-Jugend im Tor sein Heimdebut im Trikot der „Ersten“ gibt, alles daran setzen, den Gästen eine offene Partie zu liefern. Im Hinspiel konnten die Allgäuer mit viel Kampf und Herzblut einen verdienten Punkt ergattern. Zwar sind die Ehinger um Trainer Winfried Biberacher seitdem wesentlich stabiler geworden, dennoch rechnen sich die Hausherren heute etwas aus. Zwei Zähler wären enorm wichtig, um den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld, in dem sich die Gäste aktuell befinden, nicht ganz zu verlieren. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Sporthalle am Seelhausweg.

Zuvor, aber bereits um 16.10 Uhr, empfängt die Leutkircher Reserve den aktuellen Tabellenprimus der Kreisliga B, die HSG Oberstaufen-Lindenberg. Die Gäste sind aktuell auf Aufstiegskurs und haben in der gesamten Saison erst ein Spiel abgeben müssen. Für die TSG gilt es erneut, an die zuletzt gezeigten Leistungen anzuknüpfen. Leider wurden die letzten Begegnungen allesamt knapp verloren, vielleicht gelingt ja heute die Überraschung und man kann der HSG in die Meistersuppe spucken.

Der Heimspieltag beginnt bereits um 10 Uhr mit einem Spieltag der gemischten E-Jugend. Hier dürfen die Jüngsten im Trikot der TSG zeigen, was sie können und freuen sich über viel Beifall von der Tribüne.