TSG-Handballer siegen unspektakulär

Ohne viel Glanz aber am Ende verdient hat sich die erste Handballmannschaft der TSG Leutkirch gegen den HCB Lauterach in der Handball Bezirksliga Bodensee-Donau durchgesetzt. 34:26 hieß es nach 60 Minuten gegen ersatzgeschwächte Gäste aus Vorarlberg.

Dass die Österreicher große kämpferische Qualitäten besitzen, war bereits vor dem Anpfiff bekannt. Trotz dünner Personaldecke gaben sie alles, was ging und konnten so die Begegnung zu Beginn sogar mehr als offen gestalten. Die Hausherren verstrickten sich zu sehr in Einzelaktionen, auch die zahlreichen Versuche, Marian Dragoi oder Stefan Peterfaj am Kreis einzusetzen, hatten nur selten den gewünschten Erfolg. Zudem agierte auch die Deckung der Hausherren teilweise etwas zu sorglos, so dass man beim Pausenpfiff des Unparteiischen aus Tannau lediglich ein 15:13 auf der Anzeigetafel der Seelhaushalle lesen konnte. „Was wir im ersten Durchgang geboten haben, war eindeutig nicht das, was ich mir vorstelle. Da war einfach wieder zu viel Sand im Getriebe“ befand Leutkirchs Trainer Manfred Folter und dementsprechend fiel die Halbzeitansprache auch aus.

Und jetzt kamen die Allgäuer auch mit deutlich mehr Elan aus der Kabine, konnten so folgerichtig durch zwei mal Manuel Bauhofer sowie Michael Gantner schnell auf 18:13 stellen. Die sich nach wie vor tapfer wehrenden Gäste versuchten weiterhin, dranzubleiben, mussten aber nun immer mehr ihrer dünnen Spielerdecke Tribut zollen. Die TSG hatte die Partie nun im Griff und es war nur noch eine Frage der Zeit, wann die Vorentscheidung endgültig fallen sollte. So waren die letzten Minuten einer alles in allem durchschnittlichen aber überaus fairen Begegnung eher eine Art Schaulaufen. Mit diesem Sieg hat sich die TSG nun erst mal etwas von den hinteren Tabellenregionen entfernen können, allerdings hat man auch schon mehr Spiele auf dem Buckel, als der Rest der Liga.

Für die TSG Leutkirch spielten: Andreas Lutz und Andreas Brodbeck (beide Tor), Michael Gantner (5), Valentin Menge, Steffen Volz (6), Dennis Hemer (1), Manuel Bauhofer (4), Stefan Peterfaj (4/2), Matthias Göser (2), Juri Sperle (4), Nico Lau (3), Johannes Bauhofer (2), Thomas Sauterleute und Marian Dragoi (3).

Damen verlieren, Punkt für Leutkirch II

Eine über weite Strecken gute Leistung boten auch die Leutkricher Damen gegen die HSG Lindenberg-Isny. Letztlich besiegelten zehn schwache Minuten nach der Pause die überaus knappe 17:19-Niederlage. Die Allgäuerinnen haben es damit verpasst, wieder auf Tuchfühlung mit den Spitzenteams der Kreisliga Bodensee zu kommen.

In einer wahren Abwehrschlacht trennten sich zuvor die Teams der TSG Leutkirch 2 und dem TV Isny mit 17:17. Lange Zeit sah es nach einem doppelten Punktgewinn für die Hausherren aus, doch Isny kämpfte sich vor einer tollen Zuschauerkulisse wieder zurück ins Spiel. Ein Strafwurf vier Sekunden vor dem Ende hätte dann noch die Entscheidung zugunsten der TSG bringen können, Thomas Sauterleute scheiterte jedoch an Mathias Chutnik im Gästetor.

Ihre Premiere in dieser Saison nach gut eineinhalb Jahren Vorbereitung feierten die Damen 30. Viele altgediente TSGlerinnen schnürten für dieses Ereignis nochmal die Schuhe und Leutkirchs ehemaliger Kreisläufer Franz Gessler konnte hierfür als Trainer gewonnen werden. In einer sehr unterhaltsamen Begegnung konnten sich die Gäste der HSG Lonsee-Amstetten am Ende mit 19:11 durchsetzen.