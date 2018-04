TSG-Handballer schlagen den Meister

Die Siegesserie der Leutkircher Handballer in der Bezirksklasse Bodensee-Donau hält weiter an. Vor einer erneut guten Kulisse gewannen die Schützlinge von Trainer Manfred Folter auch gegen den bereits feststehenden Meister TSV Bad Saulgau 2. 36:27 hieß es am Ende einer ansehnlichen Partie. Die Leutkircher Reserve war ebenfalls erfolgreich und siegte 23:15 gegen den TV Isny.

Beide Mannschaften gingen mit viel Tempo in die Begegnung, Bad Saulgau spielte keineswegs so, als ob es für sie um nichts mehr geht und konnte schnell mit 3:0 in Führung gehen. Die ersten Minuten schienen die Hausherren noch nicht auf dem Platz, konnten dann allerdings einen sensationellen 7:0-Lauf hinlegen, ehe die Gäste das nächste Mal Andreas Lutz im Leutkircher Tor überwinden konnten. Nach gut 20 gespielten Minuten war der Vorsprung der Allgäuer sogar auf 12:5 angewachsen und man schien alles im Griff zu haben. So schnell wollte sich der Bezirksklasse-Meister aber noch nicht geschlagen geben, drückte ebenfalls nochmal aufs Tempo und nutzte den einen oder anderen Fehler der TSG gnadenlos aus. So kam der TSV bis zur Halbzeit tatsächlich wieder auf 14:13 heran.

Mehr Konzentration und keine Aussetzer mehr forderte Manfred Folter in der Kabine von seinen Jungs. Und der Start in die zweiten 30 Minuten glückte dann tatsächlich auch. Vier Tore in Folge schafften die Hausherren zum Auftakt, ehe die Gäste wieder erfolgreich waren. Jetzt schienen die Hausherren ihren Rhythmus wieder gefunden zu haben, immer öfter klappte nun auch das schnelle Umschaltspiel nach vorne. Saulgau versuchte sehr früh mit einer offenen Abwehrformation im Eins gegen Eins, das Ruder nochmal rumzureißen.

Damit hatte die TSG kurzzeitig etwas Mühe, löste aber auch diese Aufgabe alles in allem souverän und ließ die Gäste nicht mehr näher als auf vier Tore herankommen. Als dann Steffen Volz mit einem sehenswerten Treffer rund sieben Minuten vor dem Ende zum 31:24 traf, war die Partie entschieden. Unter großem Jubel beendete der Unparteiische aus Weingarten wenig später die Begegnung, 36:27 hieß es am Ende eines tollen und alles in allem sehr fairen Handballspiels.

Für die TSG waren am Ball: Andreas Lutz und Andreas Brodbeck (beide Tor), Michael Gantner (6), Steffen Volz (4), Dennis Hemer (1), Martin Hirscher (2), Manuel Bauhofer (4), Stefan Peterfaj (1/1), Pius Göser (2), Juri Sperle (7), Nico Lau (1) und Johannes Bauhofer (8/3).

Entscheidendes Spiel in Vöhringen

Zum entscheidenden Spiel um Platz zwei reisen die Allgäuer am kommenden Sonntag nach Vöhringen. Um 15 Uhr trifft man dort auf die Landesliga-Reserve des heimischen SC Vöhringen. Die Hausherren stehen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, werden aber sicherlich auch einen erfolgreichen Saisonabschluss für sich verbuchen wollen. Ein Sieg noch und der zweite Platz der Bezirksklasse ist definitiv fix für die Leutkircher. Ob dieser dann zur Relegation oder dem direkten Aufstieg berechtigt, wird ebenfalls am Sonntagabend entschieden.