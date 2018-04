TSG-Handballer haben den Meister zu Gast

Einen absolut würdigen Gegner empfängt die erste Handballmannschaft der TSG Leutkirch am heutigen Samstag zum letzten Auftritt in der Handball-Bezirksklasse vor eigenem Publikum in der Saison 2017/2018. Mit dem TSV Bad Saulgau 2 kommt der bereits feststehende Meister der Bezirksklasse in die Sporthalle am Seelhausweg. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Sollte Leutkirch heute und kommende Woche in Vöhringen erfolgreich sein und gleichzeitig der TSB Ravensburg sich in der Landesliga halten können, dann berechtigt der zweite Tabellenplatz sogar zum direkten Aufstieg in die Bezirksliga. Dementsprechend hat sich die Mannschaft unter der Woche vorbereitet, um auch gegen den Top-Gegner der Liga bestehen zu können. „Wir werden mit der nötigen Konzentration, Respekt, aber ohne Angst ins Spiel gehen. Wir haben zuletzt gezeigt, was wir können“ sagt Trainer Manfred Folter. Abteilungsleiterin Katrin Wahl ergänzt: „Es war bisher bereits eine super Saison für unsere Herren. Die gesamte Abteilung würde sich riesig freuen, wenn heute Abend nochmals viele Zuschauer den Weg in die Seelhaushalle finden und unsere TSGler lautstark unterstützen“.

Direkt zuvor kommt es auch für die zweite Mannschaft der TSG zum letzten Heimspiel und einem kleinen Saison-Highlight. Die Leutkircher Reserve um Manager Christoph Zettler trifft auf die aktuelle erste Mannschaft des TV Isny. Ein kleiner Hauch von früheren großen Derbys wird mit Sicherheit auf dem Platz zu spüren sein, zumal die Hausherren noch etwas gutzumachen haben, unterlag man doch im Hinspiel recht klar. Mit einem Sieg kann die TSG zumindest Platz sechs in der Kreisliga B festigen.

Auch am Vormittag ist bereits Handballsport in der Seelhaushalle geboten. Ab 1.15 Uhr wird der VR-Bezirksentscheid in Leutkirch ausgetragen. Hier kann man bereits heute die Nachwuchshandballer von morgen erleben und sehen. Ein echtes Event, nicht nur für die Teilnehmer.