TSG-Handballer bleiben an Vogt dran

Beide Handball-Herrenmannschaften der TSG Leutkirch haben vor heimischer Kulisse einen Erfolg verzeichnet. Durch ihren Sieg gegen Dornbirn bleibt die TSG in der Bezirksklasse am Tabellenführer Vogt dran.

Zum ersten Spiel empfing die zweite Herrenmannschaft das Team aus Isny zum Lokalderby. Die Gastgeber agierten mit einer sehr jungen und talentierten Mannschaft. Von Beginn an dominierte das Team die überfordert wirkenden Gäste in Abwehr und Angriff. Bereits nach 15 Minuten konnte eine Sechs-Tore-Führung erspielt werden. Über 60 Minuten hinweg leistete sich die zweite Garde keinen Leistungseinbruch und konnte schließlich den Derbysieg mit 28:13 feiern. Besonders hervorzuheben ist die überragende Abwehrarbeit in Kombination mit Torhüter Andreas Brodbeck, sowie die Leistung des Newcomers Jan Bühlmaier, der mit sechs Toren einen Sahnetag erwischte.

Im Anschluss empfing die erste Herrenmannschaft der TSG Leutkirch die Gäste aus dem österreichischen Dornbirn in einer sehr gut besuchten Seelhaushalle. Das Leutkircher Team musste zusätzlich zu den drei Langzeitverletzten auf Topscorer Georg Sperle verzichten, der mit Knieproblemen zum Zuschauen gezwungen wurde. Die Mannschaft wollte sich dadurch nicht beeinflussen lassen und als Team die verletzten Spieler kompensieren. Leutkirch startete optimal in die Partie und konnte nach fünf Minuten mit 3:0 in Führung gehen. Diese Führung konnte mit konsequenter Abwehrarbeit bis auf 11:6 nach 20 gespielten Minuten ausgebaut werden. Der Vorsprung konnte in einer sehr körperbetonten ersten Halbzeit mit dem Spielstand von 12:8 aufrecht gehalten werden.

Die Leutkircher Marschroute für Halbzeit zwei war klar: Man wollte die Abwehr weiterhin so stabil halten und im Angriff konsequente Tormöglichkeiten durch einstudierte Spielhandlung erarbeiten. Dies konnte die Mannschaft von Trainer Manfred Folter umsetzen. Maximal auf drei Tore hat der Gast aus Dornbirn herankommen können. Und so stand nach 60 Minuten ein absolut verdienter 26:22-Heimerfolg auf der Anzeigetafel.

Am Sonntag um 17 Uhr ist die erste Leutkircher Mannschaft zu Gast in Vöhringen. Vöhringen liegt derzeit mit 6:12-Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Doch die Vergangenheit zeigte besonders in Auswärtsspielen einen spannenden Kampf. Leutkirch geht als Favorit in die Partie und will die zwei Punkte mit ins Allgäu nehmen.