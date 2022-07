TSG-Frauenturnen verabschiedet Hanna Lautenschläger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es hat nicht sollen sein, dass es nach der Corona-Pandemie-Pause weitergeht mit dem Damenturnen am Donnerstag. Seit genau 20 Jahren leitet Hanna Lautenschläger aus Adrazhofen diese Gruppe mit 25 bis 30 Frauen in der Turnhalle am Oberen Graben. Sie hat sich ständig weitergebildet und immer die neueste Gymnastik gezeigt. Es wurde viel angeschafft in dieser Zeit, um aktuell zu sein: Stepper für Aerobic, schöne Gymnastikmatten, Softbälle und -kissen, Therabänder und vieles mehr. Auch tolle gemeinsame Unternehmungen, wie Sportfeste, Ausflüge, Fasnet undsoweiter fanden statt.

Mit dem ersten Corona-Lockdown war Pause angesagt. Im Sommer trafen sich die Turnerinnen im Freien am Kneippbad, um mit Hanna Übungen zu machen oder es ging um den Stadtweiher, Hauptsache in Bewegung bleiben. Im Herbst 2021 hatte Hanna Lautenschläger wieder Turnstunden in der Halle angeboten, es kamen nicht mehr alle dazu, etwa 10 bis 15 Frauen, bis zum nächsten Lockdown. Im Frühjahr 2022 konnte die engagierte Übungsleiterin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen und musste die Gruppe schweren Herzens aufgeben. Kürzlich fand eine kleine Abschiedsfeier im Café Bock statt.

Von der TSG-Abteilung Turnen kamen Marzena Schuler und Julia Dorner mit einem Geschenk und dankten der langjährigen Übungsleiterin für ihr großes Engagement in der Abteilung. Traurige Tatsache ist es, dass die Abteilung Turnen der TSG-Leutkirch mit Hanna Lautenschläger und auch mit der sehr langjährigen Übungsleiterin Edeltraud Steinhauser, die bereits 2020 ihre Gymnastikstunden am Montagabend aufhören musste, zwei aktive Turnergruppen mit rund 50 Mitturnerinnen verloren hat. Teilweise konnten Mitglieder in andere Gruppen ausweichen, wie Fit mit Musik. Wer Interesse hat und ausgebildet ist, um Gymnastikstunden anzubieten, darf sich gerne mit der TSG in Verbindung setzen.

Damit sich die Donnerstagsgruppe nicht aus den Augen verliert, ist jeden ersten Donnerstag im Monat ein Treffen im TSG-Vereinsheim geplant, allerdings erst ab Herbst, wenn es nach dem Umbau und den Sommerferien wieder geöffnet ist. Infos: www.tsg-leutkirch.de.