TSG-Fahrer Funk im Piemont auf Platz zwölf

Eine intensive Phase liegt hinter den Radsportlern der TSG Leutkirch, die an mehreren Wettkämpfen mit Auslandseinsatz in Frankreich und Bahn Meisterschaften, starke Ergebnisse einfuhren.

Timo Funk startete mit seinem Bundesliga-Team „Gesundshop 24.de“ bei der Amateur-Rundfahrt „Tour du Piemont“ in Frankreich. Am Start waren 120 Fahrer aus vier Nationen. Auf der ersten Etappe der Rundfahrt im Elsass waren auf einem flachen Kurs 103 Kilometer zu bewältigen. Im Zielsprint wurde Funk 300 Meter vor dem Ziel aus einer vielversprechenden Position ausgebremst, was eine Top-Platzierung verhinderte. Im Rahmen der zweiten Etappe war ein sechs Kilometer langes Bergzeitfahren zu absolvieren. Hier zeigte Timo Funk seine Zeitfahr- und Bergqualitäten und erreichte nach guter Leistung Rang 18. Auf der dritten Etappe mit 83 km konnte sich Funk in einer zehnköpfigen Spitzengruppe halten, was am Ende mit einem starken siebten Platz belohnt wurde. Im Gesamtklassement verbesserte sich der Nachwuchsfahrer dadurch auf Rang zwölf. Sein Team gewann die Teamwertung der letzten Etappe und belegte in der Gesamt-Teamwertung Platz vier.

René Motz und Valentin Kegreiß nahmen am Abend-Kriterium in Deisslingen teil. Im Rennen der Senioren waren 40 Runden mit knapp einem Kilometer zu absolvieren. Motz schaffte in der Endabrechnung den sechsten Platz. Im Rennen der Amateure über 80 Runden landete Valentin Kegreiß auf dem 14. Rang.

Walter Funk landete bei der achten Etappe des Interstuhl-Cups in Ottenbach auf dem vierten Rang. Bei starkem Regen waren 50 Runden mit 44 Kilometer als Kriterium zu absolvieren. Funk sammelte jede zehnte Runde fleißig Punkte bei den Wertungen. Zu einer Podestplatzierung fehlten nur zwei Punkte, am Ende blieb der vierte Platz. Tags darauf fand in Reute bei Freiburg das nächste Rennen statt. René Motz hatte im Rennen der Senioren etwas Pech, im Positionskampf wurde er ausgebremst, er erreichte den 13. Rang. Im Amateurrennen über 100 Kilometer erreichte Kegreiß Platz 20.