TSG bringt Kinder in Bewegung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 17. September von 10 bis 16 Uhr fand der Aktionstag MOVE der TSG mit der Skiläuferzunft, BUDO und Handball in der Seelhaushalle statt. Gefördert wurde dieser Tag von der DSJ (Deutschen Sportjugend) und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Kinder konnten dort ihr Geschick, Koordination, Kraft und Beweglichkeit testen und dies mit ganz viel Spaß. Eine Anmeldung war nicht erforderlich, man konnte einfach vorbeischauen.

Zu Beginn war der Besuch der Veranstaltung noch verhalten, wahrscheinlich aufgrund zahlreicher Parallel-Veranstaltungen, aber im Laufe des Tages fanden etwa 70 Teilnehmer den Weg in die Seelhaushalle. Ein sehr erfreuliches Ergebnis.

Tolle Angebote waren der Hanniball-Pass, bei welchem es fünf verschiedene Aufgaben mit dem Handball zu lösen galt, dann ein Geschicklichkeits-Parcours mit abschließendem Laser-Biathlon und in der Gymnastikhalle wurde ein Grundlagentraining des Kampfsports durchgeführt. Alle teilnehmenden Kinder hatten viel Spaß und viele durchliefen die verschiedenen Aktionsstationen nicht nur einmal, sondern mehrfach. Wenn die Kinder die Aufgaben aller drei Abteilungen, also Handball, Skiläuferzunft und BUDO erfüllt hatten, wurde dies mit Stempeln auf einer Stempelkarte belegt und zur Belohnung gab es einen Gutschein für eine Kugel Eis.

Sport bewegt mehr als den Körper, er ist wichtig für Geist und Seele und für ein Gemeinschaftsgefühl. Dies konnten hoffentlich viele Kinder an diesem Tag empfinden und vielleicht findet das ein oder andere Kind ja auch den Weg in den Verein und meldet sich in einer der Abteilungen an. Die TSG freut sich jederzeit über Nachwuchs.