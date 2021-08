TSG beim Beach-Camp

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, den 29. Juli, fuhren 10 Spielerinnen der Volleyball Jugendmannschaft des TSG Leutkirch zum Beach-Camp-Wochenende in die Beacharena nach München. Gemeinsam mit ihrer Trainerin Mirjana Christ erlebten sie täglich 4 Stunden Beach-Volleyball-Training. Trainiert wurden die Spielerinnen von Marvin Polte, dem jahrelangen Profi-Beachvolleyballer. Sie lernten vor allem ihre Technik zu verbessern und Spieltaktiken zu entwickeln. Neben dem lehrreichen Training wuchs das Team auch durch Ausflüge in München näher zusammen. Als Erinnerung an diese vier Tage bekam jede Spielerin ein T-Shirt mit dem Schriftzug „Beachcamp 2021“. Für die Volleyball Jugend waren diese vier Tage ein großer Erfolg und alle freuen sich auf weitere Beachcamps und Trainingseinheiten mit Marvin Polte. Am 18. Dezember wird es in Leutkirch einen Trainingstag mit Marvin Polte geben (Turnhalle des HMG). Anmelden kann man sich bei Mirjana Christ. Damit das Team weiter wachsen kann und auch zukünftig solche Aktionen stattfinden können, ist das TSG-Volleyball-Team auf der Suche nach Unterstützern und Sponsoren. Wer helfen möchte, kann sich sehr gerne bei Trainerin Mirjana Christ melden:

0173/7205406

mirjana.christ@gmx.de.