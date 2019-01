Trotz Niederlage im Stechen: SVG-Schützen steigen auf

Am letzten Wettkampftag der Verbandsliga Süd kam es für die Schützen des SV Gebrazhofen zum Derby gegen die Schützenabteilung Bad Wurzach und zum Kampf um die Tabellenspitze mit dem SV Neidlingen zur Meisterschaft und dem Aufstieg in die Württemberg-Liga.

Gleich zu Beginn des Heimwettkampfes stand das mit Spannung erwartete Derby gegen die Schützenabteilung aus Bad Wurzach auf dem Programm. Als Aufsteiger aus der Landesliga überzeugten die Bad Wurzacher Schützen schon über die komplette Saison, verloren den ein oder anderen Wettkampf aber unglücklich und wollten mit einem Sieg gegen Gebrazhofen den sicheren Klassenerhalt feiern. Die Heimmannschaft wiederum konnte am letzten Wettkampftag den Titel holen. So entspann sich ein guter Wettkampf auf ebenbürtigem Niveau, in dem die Führung ständig wechselte. Dass die Bad Wurzacher Schützen die Positionen vier und fünf klar für sich entscheiden konnten, beunruhigte den SV Gebrazhofen nur am Rande. Denn mit Bianca Vogelmann auf Stand eins verkürzte man auf 2:1 und wusste um die mentale Stärke von Kathrin König auf Position drei. Und sie machte den so wichtigen Punkt zum Ausgleich, sodass alle Augen auf den Ersatzschützen Armin Bemetz gerichtet waren. Cool und gelassen schoss er seine Serie zu Ende, gewann sein Duell hauchdünn mit einem Ring Vorsprung und konnte mit den Gebrazhofener Schützen den so wichtigen 3:2-Sieg feiern.

Am Nachmittag empfing der SV Gebrazhofen die Schützen aus Neidlingen, die im Wettkampf um den Aufstieg auch noch ein Wörtchen mitsprechen wollten. Mit sehr starken Ergebnissen konnten sie schon im Vormittagsduell einen Sieg einfahren und begannen gegen den Gastgeber wieder hervorragend. Doch die Allgäuer Schützen ließen sich nicht vom furiosen Auftakt einschüchtern und konterten die Angriffe mit tollen Serien, die einen sehr ausgeglichenen und engen Wettkampf erwarten ließen. Auf Position drei konnte Kathrin König mit 390 Ringen schon früh den Sack zumachen und auch Bianca Vogelmann hatte schlussendlich nur wenig Mühe mit Ihrer Gegnerin. Nicht so gut lief es auf den Positionen vier und fünf, an denen Carmen Reiter deutlich und Christian Bemetz unglücklich ihre Duelle verloren und es so zum zwischenzeitlichen 2:2 kam. Und wie schon im ersten Wettkampf des Tages war es Armin Bemetz, der die Entscheidung herbeiführen musste. Ringgleich mit seinem Gegner musste er ins Stechen, verlor dieses aber mit 8:9 und somit auch sein Duell. Der SV Gebrazhofen ging zwar mit einer 2:3-Niederlage vom Stand, konnte aber aufatmen, denn die Meisterschaft in der Verbandsliga Süd war dennoch erreicht und somit der direkte Wiederaufstieg in die Württemberg-Liga perfekt.