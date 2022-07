Weiterhin hohe Nachfrage bei Corona-Teststationen – Und viele positive Tests

Seit rund zwei Wochen sind die sogenannten Bürgertests nicht mehr für jeden kostenlos. Weniger Leute kommen deswegen aber nicht in sein Corona-Testzentrum in der Leutkircher Marktstraße, berichtet Apotheker Robert Stenz.

Der Verwaltungsaufwand vor einem Schnelltest ist höher geworden: Im Testcenter der Kornhaus Apotheke müssen sie jetzt abfragen, warum jemand einen Test machen möchte, erklärt Stenz.

Es gibt eine Gruppe, die sich weiterhin umsonst testen lassen kann und eine, die nur drei Euro bezahlen muss – alle anderen müssen die Kosten komplett übernehmen. Bei ihnen werden dann zehn Euro fällig, so Stenz.

Stärkere Kontrollen angekündigt

Einfach durchwinken und den kostenlosen Test anbieten gehe dabei nicht, sagt er. Da vom Bund angekündigt worden sei, Testzentren künftig noch stärker zu kontrollieren und mehr Stichproben zu machen, müssen sie alles entsprechend abfragen, um für Kontrollen vorbereitet zu sein, sagt Stenz.

Grundsätzlich seien die zehn Euro für Selbstzahler gar nicht so das Problem, viele würden das einfach bezahlen. Für den Drei-Euro-Test reiche dabei aber auch ein Zettel von der Oma, dass man sie besucht. Nur ganz ohne Nachweis gehe es leider nicht.

Um auf der sicheren Seite zu sein, muss im Textzentrum der Kornhaus Apotheke jeder für den kostenlosen oder den Drei-Euro-Test eine entsprechende Selbstauskunft unterzeichnen.

Anspruch auf den kostenlosen Test

Anspruch auf den kostenlosen Test haben dabei laut Bundesgesundheitsministerium unter anderem Kinder unter fünf Jahren, Besucher von Krankenhäusern, pflegende Angehörige und Haushaltsangehörige von nachweislich Infizierten.

Die reduzierte Eigenbeteiligung von drei Euro gibt es demnach für Personen, die am Tag der Testung eine Veranstaltung in Innenräumen besuchen wollen oder Kontakt zu Personen haben werden, die ein hohes Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken, wie etwa Menschen ab 60 Jahren. Ebenso Personen, die durch die Corona-Warn-App einen Hinweis auf ein erhöhtes Risiko erhalten haben.

Weiter hohe Nachfrage

Eine große Änderung bei der Anzahl der Tests habe es seit der Einführung dieser neuen Regel nicht gegeben, berichtet Stenz. Auch die Nachfrage nach PCR-Tests sei weiterhin sehr hoch.

Wer mit einem positiven Schnelltest von zuhause oder einem einer anderen Teststationen in das Testzentrum der Kornhaus Apotheke komme, bekomme zur Abklärung vorab nochmals einen kostenlosen Schnelltest.

Ist dieser positiv, folgt einen kostenlosen PCR-Test, erklärt Stenz. Insgesamt habe die Zahl der positiven Tests zuletzt spürbar angezogen, rund 30 Prozents der Schnelltests seien derzeit positiv.

Wie die Entwicklung hier bei der Leutkircher Teststation von Intervivos aussieht, die sich auf dem Parkplatz des toom-Baumarkts befindet, war bis Redaktionsschluss nicht zu erfahren. Intervivos reagierte auf die Anfrage der Redaktion nicht. Laut Homepage kostet ein Schnelltest für Selbstzahler dort elf Euro.

Apotheker impft vermutlich doch nicht

Ein Thema, das derzeit etwas aus den Schlagzeilen geraten ist, ist das Impfen. Das könnte sich dann ändern, wenn einer der angekündigten Omikron-Impstoffe verfügbar ist.

Ursprünglich hat Apotheker Stenz geplant, in seinem Testzentrum auch Impfungen anzubieten. Inzwischen sei er davon aber wieder etwas abgerückt, wie er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt.

Ein Problem sei, dass hier nach den aktuellen Regelungen immer ein Apotheker dabei sein müsse und er hierfür kein Personal bekomme. Dass er selbst jedes Mal dabei ist, würde wirtschaftlich keinen Sinn machen.

Stand jetzt würde er daher auch bei einem Omikron-Impfstoff im Herbst kein Impfangebot schaffen. Eine Voraussetzung, dass er sich eventuell doch noch umentscheidet, wäre, dass es Einzel-Dosen gibt, erklärt er.

Stadt plant derzeit keine Impfaktion

Sollte das Thema im Herbst wieder in größerem Stil aktuell werden, hofft er daher darauf, dass es wieder ein Angebot der Stadt gibt, wie bei den Impfaktionen im Frühjahr in der Stadthalle. Danach gefragt, erklärt Thomas Stupka, der bei der Stadtverwaltung unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, dass diesbezüglich bei der Stadt nichts in Planung sei.

„Von Bund/Land ist wohl geplant, die Impfungen über die Ärzte und Apotheken abzudecken. Nähere Informationen haben wir bisher nicht“, so Stupka. Sollte ein Angebot wieder notwendig werden, könnte die Stadtverwaltung das aber kurzfristig organisieren, erklärt er.