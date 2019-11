Trio Schmuck präsentiert Meisterwerke der Kammermusik

Mit dem Programm „Von Klassik bis Tango“, gastiert das Trio Schmuck am Samstag, 9. November, um 19.30 Uhr in der Reihe „Leutkircher Klassik in der Festhalle Leutkirch. Es erklingt Kammermusik für Klarinette, Violine und Klavier von Beethoven, Chopin, Massenet, Mozart und Piazzola, so die Ankündigung.

Bereits zum dritten Mal gastiert die in Bad Waldsee geborene Klarinettistin Sayaka Schmuck, eine Schülerin des in Wangen aufgewachsenen Klarinetten-Virtuosen Martin Spangenberg, mit einem eigenen Ensemble in Leutkirch. Sie musiziert in der „Leutkircher Klassik“ gemeinsam mit der Geigerin Lisa Schumann und der Pianistin Kasia Wieczorek.

Das junge Frauen-Trio wird in der Leutkircher Festhalle Kammermusik auf höchstem Niveau in einer außergewöhnlichen Besetzung präsentieren, heißt es weiter in dem Schreiben. Aufgrund der virtuosen Beherrschung ihrer Instrumente, verbunden mit inniger Liebe zur Kammermusik, verzauberten die drei preisgekrönten Musiker ihr Publikum mit ihrem reizvollen Programm „Von Klassik bis Tango“.

Sayaka Schmuck ist Preisträgerin verschiedenster Wettbewerbe. Nach Engagements im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Cairo Symphony Orchestra, Staatsoper Hannover, der Komischen Oper Berlin war sie bis 2013 Solo-Es-Klarinettistin im Gewandhausorchester Leipzig und spielt außerdem Aushilfe in renommierten Orchestern, wie Münchner Philharmoniker, Bayerische Staatsoper München, SWR Freiburg Baden-Baden und vielen mehr. Seit 2015 ist sie Klarinettistin in der NDR Radiophilharmonie Hannover.

Lisa-Maria Schumann studierte bei Zakhar Bron, in dessen Klasse an der Hochschule für Musik und Tanz Köln sie auch ihren Abschluss machte. Anschließend studierte sie bei Daniel Sepec in Basel und Lübeck. Sie ist Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe darunter erste Preise in Solo- wie auch in Kammermusik-Kategorien. Lisa Maria Schumann spielt eine Violine von Ferdinando Gagliano (Neapel 1795).

Kasia Wieczorek wurde im polnischen Jelenia Gora in eine Musikerfamilie hineingeboren. Sie ist Preisträgerin nationaler und internationaler Klavierwettbewerbe und auf vielen namhaften Festivals zu erleben. Sie hat mit vielen herausragenden Musikern zusammengearbeitet, unter anderem mit der Star-Cellistin Sol Gabetta.

Eintrittskarten für diesen Kammermusikabend gibt es im Direktverkauf bei der Tourist-Info Leutkirch, Telefon 07561 / 87154, bei der „Schwäbischen Zeitung“, Telefon 0751 / 29555777 sowie online unter tickets.schwäbische.de, und am Konzertabend ab 18.30 Uhr an der Abendkasse in der Festhalle Leutkirch.