Trickdiebinnen erbeuten Bargeld und Lebensmittel.

Zwei unbekannte Frauen haben am Montagnachmittag gegen 13.50 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Marktstraße 40 Euro Bargeld und Lebensmittel im Wert von rund 60 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine der Täterinnen zunächst zwei Getränke gekauft und mit einem 100-Euro-Schein bezahlt. Als sie die Getränke dann doch nicht haben wollte und ihr Geld wieder zurückhaben wollte, verwickelte sie den Verkäufer derart geschickt in ein Gespräch, dass dieser den Diebstahl von 40 Euro nicht bemerkte.

Während die Frau das Verkaufspersonal beschäftigte, entwendete ihre Komplizin aus einer Theke die Lebensmittel. Erst nachdem die beiden Frauen das Geschäft bereits verlassen hatten, wurden die Diebstähle bemerkt. Die mutmaßlichen Täterinnen sollen beide 50 bis 60 Jahre alt sein. Eine trug blaue Jeans sowie einen braunen Pullover und eine beige Jacke, ihre Begleiterin einen blauen Rock, ebenfalls eine beige Jacke und eine orangefarbene Weste.