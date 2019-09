Trickdieb stiehlt Geldscheine aus Portemonnaie

Zeugen eines Trickdiebstahls am Freitag in Leutkirch sucht die Polizei.

70 Euro erbeutete ein bislang unbekannter, etwa 40-jähriger, südländisch aussehender Mann am Freitag um 13.30 Uhr in der Lindenstraße. Er lenkte den 73-jährigen Geschädigten mit der Bitte um Wechselgeld ab und entnahm in diesem Zusammenhang aus dessen Börse mehrere Geldscheine. Dem Geschädigten fiel der Diebstahl erst einige Minuten später auf.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.