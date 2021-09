Triathlon: Herlazhofenerin Simone Walter gelingt Altersklassensieg

Der Triathlon in Lauingen an der Donau musste wegen Corona in diesem Jahr bereits zweimal verschoben werden. Doch am letztmöglichen Alternativtermin konnte er nun endlich ausgetragen werden. Es gab eine Sprintdistanz, eine Olympische Distanz, die Mitteldistanz sowie jeweils Staffeln. Mit Werner Vollmer und Simone Walter gehörten zwei Athleten zum Teilnehmerfeld. Walter sicherte dabei sogar den Sieg in ihrer Altersklasse W55. Vollmer kam in der Wertung der schwäbischen Meisterschaft auf Platz drei.

Schwierige Wetterbedingungen

Die Laufstrecke und das Ziel wurden verlegt. „Statt in die schöne Altstadt Lauingens wurde um das Stadion, dann an der Donau und um den Auwaldsee gelaufen und das Ziel befand sich im Stadion. Durch die Änderung der Streckenführung wurde die ursprünglich sehr flüssige Radstrecke etwas enger und verwinkelter“, heißt es in der Mitteilung des SV Herlazhofen. Die Herausforderung wurde durch die Wetterbedingungen noch größer – es gab morgens Dauerregen mit kalten Temperaturen. Die SVH-Athleten erreichten dennoch gute Ergebnisse. Vollmer hatte sich für die Olympische Distanz angemeldet und erreichte nach 2:28,56 Stunden glücklich das Ziel. In seiner Altersklasse M50 bedeutete das Platz sieben, in der Wertung der schwäbischen Meisterschaft Platz drei. Walter startete in der Sprintdistanz. Hier konnte sie mit einer Zeit von 1:17,37 Stunde in der Altersklasse W55 siegen und kam als vierte Frau mit nur 1,5 Minuten Rückstand auf Rang drei ins Ziel.