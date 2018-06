Triathleten aus Herlazhofen sind zufrieden

Eine traditionelle Veranstaltung für die Triathleten des SV Herlazhofen ist der Ironmänli im benachbarten Lustenau. Das Rennen war mit Teilnehmern des Schweizer und Österreichischen Nationalkaders sowie der Triathlonbundesliga exzellent besetzt. Sehr gute Ergebnisse für Tim Weilhammer, Simone Walter und Werner Utz waren Indiz für die gute Form der Herlazhofener.

Der Lustenauer Triathlon wird schon immer von Hobby- und Spitzentriathleten als Formüberprüfung für das kommende Jahr benutzt. Mehr als 300 Triathleten aus der Schweiz, Österreich und Deutschland traten an. Fünf Triathleten des SVH waren bereit, bei optimalem Wetter die Sprintdistanz mit 500 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen zu absolvieren.

Schnellster Mann des SVH war der junge Tim Weilhammer, der mit der besten Schwimmzeit und der schnellsten Laufzeit von 19:43 Minuten der Herlazhofener Athleten eine Endzeit von 58:31 Minuten erreichte. Weilhammer gewann die Altersklasse Junioren M. Dicht darauf folgte ihm der SVH-Sportwart Werner Vollmer, der mit starken Leistungen in allen drei Disziplinen 59:59 Minuten erreichte. Rainer Schmid und Werner Utz starteten direkt hintereinander und führten so ein Duell während des ganzen Rennens. Schmid machte im Schwimmen schon mehr als 30 Sekunden gut und fuhr danach die schnellste Radzeit der Herlazhofener und ging mit einem Vorsprung von 61 Sekunden auf die Laufstrecke. Utz fing Schmid auf der Laufstrecke ab und beendete das Rennen 1:02:42 Stunden als Zweiter der Altersklasse 60. Schmid wurde in 1:04,24 Stunden 25. in der AK50.

Bei den Frauen hatten Isabel Antz und Simone Walter ihre Premiere beim „Ironmänli“. Antz startete mit einer starken Schwimmzeit und zog das Rennen auch im Laufen und Radfahren sauber durch. In 1:10:42 Stunden wurde sie Siebte in der Altersklasse W30. Nicht ganz zufrieden mit ihren Zeiten war Simone Walter, die ihre Leistungen nicht perfekt abrufen konnte. Mit einer schwachen Schwimmzeit, aber ordentlichen Rad- und Laufzeiten gewann sie dennoch die W55 in 1:11:38 Stunden. Alles in allem ein erfolgreicher Saisonauftakt für die Triathleten des SVH, die nun bei den Wettkämpfen in Lauingen und Eglofs starten.