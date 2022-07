Triathleten aus Herlazhofen feiern Altersklassensiege

Mehrere Triathleten aus Herlazhofen sind bei Wettkämpfen in Ottobeuren und Erbach am Start gewesen. Beim Triathlon in Erbach boten 950 Triathleten bei hohen Temperaturen sportliche Höchstleistungen. Drei Herlazhofener starteten in der Sprintdistanz, auch in Ottobeuren waren Sportler aus dem Allgäu im Sprint dabei – mit starken Platzierungen.

In Erbach mussten 500 Meter im Baggersee geschwommen werden, danach ging es für 23 Kilometer auf das Rennrad, zum Schluss gab es einen fünf Kilometer langen Lauf. Als Triathlondebütantin stand die 18-jährige Helena Maurus vom SV Herlazhofen mit viel Respekt und Aufregung am Start. Mit einer starken Schwimmleistung verließ sie das Wasser als 24. von 75 Frauen war auch auf dem Rad schnell unterwegs. Trotz einer etwas schwächeren Laufzeit wurde Maurus nach 1:31,17 Stunden Dritte bei den Juniorinnen.

Walter Sigg gewann den Triathlon in der Altersklasse 70 nach 1:30,04 Stunden – obwohl er laut Mitteilung gesundheitliche Probleme hatte. „Mein größter Erfolg ist immer anzukommen, und wenn ich mich dabei noch recht gut fühle, spüre ich Dankbarkeit für ein solches Geschenk.“ Wolfgang Brack (1:38,13 Stunden) ließ auf der Laufstrecke etwas Zeit liegen wurde aber dennoch Zweiter in der AK70.

Beim 31. Triathlon in Ottobeuren meldeten sich Günther Längst, Michael Bartl und Thomas Reichle vom SV Herlazhofen für die Sprintdisziplin an. Im Attenhausener Baggersee musste zunächst 400 Meter geschwommen werden. Längst kam als schnellster Schwimmer des SVH aus dem Wasser. Dann ging es auf die anspruchsvolle 20 Kilometer lange Radstrecke mit etlichen Höhenmetern. Schließlich gab es noch einen fünf Kilometer langen Lauf um die Basilika. Fast zeitgleich kamen Reichle (Vierter AK45, 1:12,45 Stunden) und Längst (Erster AK70, 1:12,54) ins Ziel. Bartl erreichte Platz fünf in der AK60 in 1:36,11 Stunden.