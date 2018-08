Trauergemeinde verabschiedet Pfarrer Otto Baur

Zahlreiche Ministranten der Kirchengemeinden Haslach, Amtzell und Pfärrich und gut 30 Geistliche, darunter Kardinal Walter Kasper, Priester des Weihejahrgangs von Otto Baur, und Pater Maurus, bis vor einem Jahr Pfarrer in der Seelsorgeeinheit „An der Argen“, sind in die Haslacher Kirche eingezogen, füllten Chorraum und die ersten Bänke. Mitten unter ihnen: der Sarg mit Pfarrer Baur. Eine seiner Stationen war auch das Bischöfliche Knabenseminar „Regina Pacis“ in Leutkirch.

Mehr als 17 Jahre hatte Pfarrer Otto Baur als Ruhestandsgeistlicher im Haslacher Pfarrhaus gelebt – nicht abgehoben und isoliert, sondern als Teil eines Netzes, „als Geber und Empfänger“, wie es Dekan Ekkehard Schmid in seiner Predigt ausdrückte. Für Otto Baur sei die Berufung zur Nachfolge Jesu keine Sache von Einzelnen gewesen, teilt der Kirchengemeinderat Amtzell mit. Die Communio war für ihn das Wesentliche, die Gemeinschaft mit anderen. Er war eingebunden ins Haslacher Gemeindeleben, ins Leben der Schwestern und Bewohner des Heims St. Konrad und er war Teil der Kirchengemeinden Amtzell und Pfärrich.

„Der Herr hat mich von Anfang an geleitet und geführt.“ Dem guten Hirten hat er seinen Weg zugeschrieben: von seinem Geburtsort Laupheim zum Konvikt nach Ehingen, zum Theologiestudium nach Tübingen und München, zum Priesterseminar nach Rottenburg und zur Priesterweihe durch Bischof Leiprecht in Rot an der Rot und dann weiter zur ersten Stelle als Vikar in Ludwigsburg. Viele weitere Stationen folgten: Präfekt am Bischöflichen Knabenseminar „Regina Pacis“ in Leutkirch, Diözesanseelsorger für Jugend und Frauen, Pfarrer in St. Georg in Ulm, Direktor des Wilhelmstifts in Tübingen, Pfarrer in Heudorf am Bussen, Diözesan-Familienseelsorger, Pfarrer in Stuttgart und schließlich Pensionär in Haslach, wo er bis kurz vor seinem Tod als Seelsorger wirkte, regelmäßig Gottesdienste in Haslach, Amtzell und Pfärrich hielt und im Heim St. Konrad Bewohnern und Schwestern ein treuer Begleiter war.

Für sein Requiem hatte sich Pfarrer Baur die Stelle aus dem Johannes-Evangelium ausgesucht, als der auferstandene Jesus den Jüngern am See von Tiberias erscheint. Über seinem Ende sollte die Osterbotschaft stehen. „Kommt her und esst!“ – auch eine Einladung von Pfarrer Baur an alle Trauergäste, im Anschluss an seine Beisetzung noch die Gemeinschaft miteinander zu pflegen.

Der Haslacher Kirchenchor hatte, unterstützt von Sängern des Amtzeller und des Pfärricher Kirchenchors, den Gottesdienst unter Leitung der Achberger Organistin und Chorleiterin Bruni Müller mitgestaltet. Auf dem Friedhof dann spielten Vertreter der drei Musikkapellen zum Abschied. Lang war der Zug der Trauergäste zum Grab, um sich von einem Seelsorger zu verabschieden, der mit den Menschen eng verbunden war.