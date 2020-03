Der ehemalige Bürgermeister der Leutkircher Partnerstadt Castiglione delle Stiviere (Italien) ist gestorben.

Mit Guido Stuani „verlieren wir einen guten Freund und den herausragenden ,Motor’ unserer Partnerschaft“, teilt Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle mit. Für die Stadt Leutkirch, für den Partnerschaftverein und für den Ortsverein Leutkirch des Deutschen Roten Kreuzes sei das ein großer Verlust. Stuani wurde 85 Jahre alt.

Er war Bürgermeister von Castiglione (von 1990 bis 1995), Vorsitzender des Partnerschaftsvereines und des Roten Kreuzes in Castiglione. Mit einer emotionalen Botschaft wandte sich Henle vor wenigen Tagen an eine Tageszeitung in der italienischen Region. „Mit seinem jahrzehntelangen und mit seinem außergewöhnlichen Einsatz ist aus der offiziellen Partnerschaft zwischen Castiglione delle Stiviere und Leutkirch im Allgäu eine verlässliche Freundschaft geworden. [...] Wir danken unserem Freund Guido Stuani für diese beeindruckende Lebensleistung und wir werden ihn in ehrender Erinnerung behalten.“, schreibt das Leutkircher Stadtoberhaupt.