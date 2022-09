Transparente Leichtigkeit

Die beiden „Hybride“ von Hans Schüle aus Hohenfels bei Stockach sind in additiver Reihung kreisrunder Metallringe zu biomorphen Körpern gefügt, die im sparsamen Materialeinsatz dennoch fast körperlos wirken. Da Kreise und Rundungen dominieren, erinnern die Plastiken bei flüchtiger Betrachtung an organische, naturverwandte Körper.

Die Art der Verarbeitung, das Addieren von Kreisformen zu einer netzartigen Struktur lässt an Molekülmodelle wie an Gewebe denken. Dabei untersucht Hans Schüler die Schnittstelle, in der Organisches ins Geometrische übergehen kann und sich umgekehrt organische Strukturen aus geometrischen herauslösen lassen. Die Leerstelle wird zur wesentlichen Komponente, nicht das Material, sondern sein Fehlen macht das Gefüge von Körpervolumen, Innen- und Außenraum, als eine Art Membran wahrnehmbar.

Der „Skulpturenweg 2022“ in Leutkirch gehört zur Ausstellung „Kunst in der Stadt“ und kann noch bis zum 2. Oktober besucht werden.