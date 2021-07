Ein Traktor hat am Montagabend gegen 18.30 Uhr in der Gebrüder-Metz-Straße in Gebrazhofen einen vorausfahrenden Pkw beschädigt, berichtet die Polizei. Der 30-jährige Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine touchierte demnach den vor ihm befindlichen Ford und verursachte dadurch einen Schaden von mehr als 7000 Euro.