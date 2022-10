Trail-Toleranz statt Zwei-Meter-Regel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Von Thusis nach Thusis mit extra vielen Trails? You got it! Das Geheimnis ist das Postauto - und einiges an Oberschenkelkraft. Bei erstaunlich gutem Wetter trafen sich Mitte September drei Mountainbiker der Sektion Leutkirch am Bus nach San Bernardino. Beim Aussteigen dort erzählte man dem Fahrer vom Plan, hoch zum Pass zu radeln und dann auf 1000 Tiefenmetern beinahe ausschließlich auf Trails bis San Giacomo im Misox zu fahren - plötzlich wirkte er ein bisschen neidisch, obwohl er nach Bellinzona fuhr.

Nach 450 Höhenmetern auf der Passstraße kam man oben in einer eigenen Welt an. Slickrocks und eine Landschaft zum Niederknien eröffnen einen Trail, der lange im Gedächtnis bleiben wird: Epische Landschaft, steile Passagen, Flow ohne Ende und die ein oder andere knifflige Stelle machen einen der besten Trails aus. Nach anderthalb Stunden Abfahrt kam die Gruppe, sichtlich happy, in San Giacomo an. Mit dem Postauto ging es einige Kilometer weiter nach Norden, wieder in den deutschsprachigen Teil Graubündens und ab Zillis gute 1000 Höhenmeter hinauf nach Summapunt, dem Startpunkt eines weiteren Kleinods der Bündner Trails: Zuerst einfach nur schnell ging es bald durch einen wahrhaft märchenhaften „Urwald“, immer entlang der steilen Flanke, hinunter in die Schlucht der Viamala.

Kondition und Konzentration wurden einer echten Probe unterzogen, denn nach zwei Dritteln wartete die Schlüsselstelle, wo der Pfad über hohe Stufen durch groben, losen Schotter, immer sehr steil, auf die nächste Spitzkehre zuführt. Fahrwerk und Bremsen der Bikes bettelten jetzt um eine Pause - doch nach einem nur kurzen Gegenanstieg mussten sie wieder einen neuen Trail überstehen. Der Charakter war jetzt mehr Enduro-inspiriert denn All-mountain. Überall waren kleine Kuppen und Wurzeln, an denen man abziehen konnte, um Airtime zu genießen.

Und dann, fast direkt am Ende des Trails, standen die Mountainbiker wieder am Bahnhof in Thusis. Geflashed, überwältigt und ziemlich fertig ließ man das Erlebte bei einem kühlen Getränk Revue passieren und freute sich über einen Tag ohne Sturz, ohne Defekt - und was ein Tag.