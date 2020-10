Tragikomödie, Kinder-Fantasyfilm und Doku im Centraltheater

Der Cineclub zeigt in den nächsten Tagen drei Filme im Centraltheater Leutkirch. So ist dort am Donnerstag, 22., Samstag, 24., und Sonntag, 25. Oktober, jeweils um 20 Uhr die Tragikomödie „Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden“ zu sehen. Die Romanverfilmung steht in der Tradition des surrealistischen Kinos à la Luis Buñuel. Am Donnerstag läuft der Film im spanischen Original mit deutschen Untertiteln.

Die „Weiße Wand Wangen“ ist zu Gast im Rahmen der 37. baden-württembergischen Literaturtage. Am Freitag, 23. Oktober, wird um 18.30 Uhr die deutsch-österreichische Dokumentation „Heimat ist ein Raum aus Zeit“ kann gezeigt. Der Film folgt den biografischen Spuren einer zerrissenen Familie über das ausgehende 19. und das folgende 20. Jahrhundert hinweg.

Der deutsche Kinder-Fantasyfilm „Die Wolf-Gäng“ wird am Sonntag, 25. Oktober, um 15 Uhr gezeigt. Es handelt sich dabei um die Verfilmung der Jugendbuch-Reihe von Wolfgang Hohlbein. Aufgrund der aktuellen Lage dürfen Kinder unter 8 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Kino.