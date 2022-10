Traditionelles Oktoberfest der Skiläuferzunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 3. Oktober, fand bei schönstem Sonnenschein das traditionelle Oktoberfest der Skiläuferzunft zum ersten Mal im Hasenheim in Leutkirch statt. Musikalische Begleitung gab es durch die Musikgruppe ExBierience, die auch immer mal „ein Prosit der Gemütlichkeit“ anstimmte. Die etwa 400 Gäste wurden von 11 bis 17 Uhr mit warmen Gerichten, sowie Kaffee und Kuchen verköstigt. Während die Erwachsenen Platz für ein Schwätzchen auf den zahlreichen Bierbänken fanden, konnten die Kinder Zeit am Spielmobil oder in der aufgebauten Bastelecke verbringen. Für das Wohl aller wurde an diesem goldenen Oktobertag bestens gesorgt und auch das ein oder andere Bierchen wurde getrunken. Die Organisatoren waren mit dieser „Premiere“ sehr zufrieden und freuen sich schon auf das nächste Oktoberfest am 3. Oktober 2023.