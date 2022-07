Trachtenverein Almarausch wird 100

Eigentlich ist es einem Zufall zu verdanken, dass der oberbayrische Schuhplattler in Person eines fröhlichen Bauernknechts um 1921 ins allgäu-schwäbische Leutkirch kam und mit Singen und Jodeln die Leute begeisterte. Besonders beeindruckt zeigten sich damals Josef Stiegeler, Albert Schalk, Willi Schoder und Alois Schlichthärle. Sie und weitere 15 Männer legten im Mai 1922 den Grundstein für den Gebirgstrachtenverein Almarausch.

Zweck des Trachtenvereins war und ist die Erhaltung und Pflege der Tracht, der Traditionen, Gesang und Tanz sowie Mundart und Förderung der Heimatliebe. 1928 wurde die erste Fahne auf dem Festplatz der Wilhelmshöhe eingeweiht. In den ersten Jahrzehnten gab es neben der Teilnahme am Kinderfest regelmäßig Heimatabende und Kirchweihtänze. Im sorgfältig geführten Vereinsprotokoll sind viele Erinnerungen festgehalten, wie Besuche bei anderen Trachten- und Patenvereinen, Umzüge sowie Jahresausflüge.

Zum 50. Jubiläum 1972 richtete man in Leutkirch das Allgäuer Gautrachtenfest aus und 1988 gleich ein zweites Mal, wobei auch Folkloregruppen aus den französischen Partnerstädten kamen. Ab 1973 sorgte die Stubenmusik, gegründet von Familie Prinz aus Aichstetten für die Erhaltung heimatlicher Musik. Ab 1989 kam eine Schellengruppe hinzu. 2001 trafen sich Goißler zu ersten Probe. Musik und Tanz sind wichtige Säulen, auch bei der Kinder- und Jugendarbeit im Verein. Derzeit gibt es allerdings keine Kinder- oder Jugendgruppe.

Die Tracht des „Almarausch“ ist eine typische Allgäuer Gebirgstracht. Die Frau im grauen Rock mit schwarzem Mieder und Gschnür, grüne Schürze, weiße Bluse mit roter Blume im Ausschnitt. Die Männer tragen kurze, schwarze Hirschlederne mit grüner Stickerei und Edelweiß-Hosenträgern. Am grünen Hut steckt ein Adlerflaum, kein Gamsbart. „Jeder Schuhplattler wird anders getanzt. Man klatscht auf Oberschenkel und Fußsohle, jeweils nach der Melodie des Liedes, nicht wie bei anderen Tänzen, nach dem Takt“, erklärt Vorsitzender Simon Netzer.

1983 hat der Trachtenverein mit dem damaligen Vorstand Martin Gegenbauer die Tradition des Maibaumaufstellens in Leutkirch wieder aufgenommen, zuerst am Brunnen in der Memminger Straße, dann bei der Festhalle zusammen mit der Kolpingsfamilie. Die inzwischen Hauptorganisator ist und mit dem Trachtenverein sowie dem Fanfarenzug den Maibaum mit Holzscheren aufstellt. 2012 gründeten sich die Schella-Fehla, die dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feierten.