Toter Welpe im Wald gefunden – Veterinäramt: „Verdacht einer Straftat“

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Hundehalter oder zur Ablage des Hundes in dem Waldgebiet geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefonnummer 07561 / 84880, zu melden. Die genaue Fundstelle des verendeten Hundewelpen war im Hochwald an dem Waldweg, der nördlich von Gebrazhofen nach rechts von der Kreisstraße 7905 am Waldrand entlang in den Wald führt.