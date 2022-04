Tote Kälber im Wald gefunden: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Nur rund eine Woche lag zwischen dem Fund der beiden toten Kälber, die Ende März in einem Wald bei Arnach und dann Anfang April in einem bei Reichenhofen entdeckt wurden.

In beiden Fällen fehlten Ohrmarken, weswegen die Ermittlungen zu dem oder den Tätern nicht einfach sind, wie die Polizei und das Veterinäramt erklären. Ganz ohne Erfolgsaussichten sind die Nachforschungen bei solchen Vorfällen aber nicht.

„Das ist völlig inakzeptabel, das geht so nicht“, stellt Ariane Amstutz, Pressesprecherin des Landesbauernverbands Baden-Württemberg auf die Nachfrage, was einen Rinderhalter dazu bewegen könnte, ein totes Kalb im Wald abzulegen, klar. Wenn ein Tier krank wird, gibt es einen Tierarzt – und wenn ein Kalb stirbt, was vorkommen kann, dann muss es fachgerecht entsorgt werden, betont Amstutz. Sie sagt aber auch, dass sie selbst zum ersten Mal von einem solchen Fall höre.

Nicht repräsentativ für die Landwirte im Kreis

Auch Julia Moosherr, Pressesprecherin des Landratsamtes, spricht im Zusammenhang mit den beiden Funden von „Einzelfällen“, die nicht repräsentativ für die Landwirte im Landkreis seien. Das Veterinäramt, das bei der Ermittlung in solchen Fällen mit eingebunden ist, ist eine Behörde des Landkreises. „Uns als Landkreis ist es sehr wichtig zu betonen, dass die absolute Mehrheit der hier ansässigen Landwirtinnen und Landwirte eine vorbildliche Tierhaltung betreibt“, so Moosherr.

Nichtsdestotrotz habe es in den vergangenen fünf Jahren „mehrere Fälle von abgelegten Kälbern im Landkreis“ gegeben. „Die meisten davon in der Umgebung von Leutkirch, dieser Fall wurde aufgeklärt“, erklärt die Sprecherin. Zu den Hintergründen des Falls, etwa zur Motivation, könne sie aber nichts sagen. Die Polizei spricht für diesen Zeitraum von „einigen wenigen Fällen“.

Zwei tote Kälber bei Aichstetten

Einen weiteren Fall aus dem aktuellen Jahr gebe es in der Gemeinde Aichstetten. Dort wurden zwei abgelegte Kälber gefunden, „hier blieb die Herkunft allerdings ungeklärt“, so Moosherr. Auch zu den beiden jüngsten Fällen bei Arnach und Reichenhofen gibt es laut Polizei und Veterinäramt bisher keine Hinweise, die zu einer Aufklärung geführt hätten.

Die Ermittlungsansätze seien von Fall zu Fall unterschiedlich, so die Polizeisprecherin. „Sie reichen von Nachbarschaftsbefragungen und Presseaufrufen, regelmäßige Kontrollen von Gehöften, Recherchemöglichkeiten über gegebenenfalls vorhandenen Ohrmarken auf DNA-Analysen, die aber über das Veterinäramt veranlasst werden“, erklärt sie.

DNA-Analyse grundsätzlich möglich

Eine solche DNA-Analyse wäre laut der Sprecherin des Landratsamtes grundsätzlich auch möglich. „Da hierfür jedoch eine Gegenprobe benötigt wird, ist dies aufgrund der sehr großen Anzahl an Rinderhaltungen im Landkreis nicht umsetzbar“, so Moosherr. Die große Zahl an Betrieben, die Rinder halten, mache die Ermittlung des Täters beziehungsweise der Täterin auch so schwierig.

Grundsätzlich erfolge die Zuordnung von Betrieben und Rindern über Ohrenmarken – die es bei den beiden Kälbern bei Arnach und Reichenhofen aber nicht gab. Das Veterinäramt geht davon aus, dass die Kälber noch nie gekennzeichnet waren.

Während die Polizei in ihrer Meldung zum am Abend des 6. April von einem Jäger gefundenen toten Kalb im Waldgebiet zwischen Reichenhofen und Rostall davon ausgeht, dass die Ohren samt Marken abgeschnitten wurden, wurden sie nach der Einschätzung des Amtes abgefressen.

Ermittlungen dauern an

Bereits am 30. März wurde im Grubenwald neben der L 317 bei Arnach ein totes Kalb gefunden. Das Tier war offensichtlich schon einige Wochen tot, aber erst vor Kurzem an der Stelle, etwa hundert Meter nach der Einfahrt in den Wald, abgelegt worden, berichtete die Polizei damals. Die Ermittlungen zu beiden Fällen dauern an.