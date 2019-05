Torreiches Spitzenspiel endet ohne Sieger

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A III hat es keinen Sieger gegeben. Trotz 3:1-Führung reichte es für den TSV Ratzenried gegen Tabellenführer Türk SV Wangen nur zu einem Unentschieden.

TSV Ratzenried – Türk SV Wangen 3:3 (1:1). – Tore: 0:1 Abdoul Njie (18.), 1:1, 2:1 Jonas Karg (28., 55.), 3:1 Dennis Mihaljevic (63.), 3:2 Semih Turban (76.), 3:3 Mehmet Sen (90. +3). Besonderes Vorkommnis: TSV Ratzenried schießt Elfmeter an die Latte. – Dem Spielverlauf angemessen ging es mit einem Unentschieden in die Pause. In Halbzeit erarbeitete sich Ratzenried eine Zwei-Tore-Führung. Die vom Elfmeterpunkt vergebene Chance der Hausherren auf das 4:1 brachte den Türk SV zurück ins Spiel. Während die Ratzenrieder vorne ihre Konterchancen nicht nutzen konnten, brachten sie hinten den Ball nicht aus der Gefahrenzone und kassierten in der Nachspielzeit den bitteren Ausgleich. „Es war ein glücklicher Punkt für Wangen, aber das haben wir uns selbst zuzuschreiben“, sagte Ratzenrieds Trainer Markus Steidle.

TSV Heimenkirch II – TSV Röthenbach 3:2 (1:1). – Tore: 0:1 Oliver Knapp (9.), 1:1 Stefan Wolf (12.), 2:1 Jonas Schmuck (48.), 2:2 Oliver Knapp (75./Elfmeter), 3:2 Roman Liwinetz (87.). Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für den TSVR (90. +5). – Dank des späten Siegtreffers sprangen für die abstiegsbedrohten Heimenkircher drei Punkte heraus.

FC Leutkirch II – SV Deuchelried 2:1 (1:0). – Tore: 1:0, 2:0 Armin Ljubijankic (20., 58./Elfmeter), 2:1 Erwin Geser (76.). - Leutkirch ließ nur wenige Chancen der Gäste zu, zeigte selbst einige gute Spielzüge und feierte einen verdienten Sieg.

SGM Dietmanns/Hauerz – FC Wangen II 4:1 (2:0). – Tore: 1:0 Achim Gapp (8.), 2:0 Fabian Menig (23.), 3:0 Achim Gapp (49.), 3:1 Chris Fleischer (60.), 4:1 Benjamin Frey (78./Elfmeter). – Gegen ersatzgeschwächte Wangener belohnte sich die SGM mit dem ersten Sieg nach der Winterpause. Angesichts dessen war es für SGM-Trainer Alwin Schuppan zweitrangig, dass der Sieg noch höher hätte ausfallen können.

SV Gebrazhofen – SGM Aitrach/Tannheim 1:0 (0:0). – Tor: Florian Netzer (63.). – Die erste Halbzeit war geprägt von zahlreichen Fehlpässen auf beiden Seiten. In Durchgang zwei gingen die Gastgeber nach einer gelungenen Kombination in Führung. Während die Gäste ihre wenigen Gelegenheiten zum Ausgleich nicht verwerten konnten, hätten die Gebrazhofener ihre Konterchancen besser ausspielen müssen. Es blieb beim glücklichen Sieg für den SVG.

TSV Wohmbrechts – SV Beuren II 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 Daniel Deinhart (4.), 1:1 Raphael Mayer (49.), 2:1 Michael Geser (85.), 3:1 Florian Biggel (90.). – Im direkten Duell um den Klassenerhalt sicherten sich die Gastgeber hochverdient drei wichtige Zähler. Mit der frühen Führung im Rücken erspielte sich Wohmbrechts eine Vielzahl klarer Torchancen, machte aber zu wenig daraus und musste deshalb bis kurz vor Schluss zittern.

SV Neuravensburg – FC Scheidegg 4:2 (2:1). – Tore: 0:1 Nico Haag (4.), 1:1, 2:1 Levin Leonhardt (10., 36.), 2:2 Nico Endl (55.), 3:2 Levin Leonhardt (74.), 4:2 Alexander Meier (80.); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für den FCS (76.). - Bereits in der ersten Minute vergab der SVN die 100-prozentige Chance zur Führung und geriet stattdessen nur wenig später durch einen Traumfreistoß der Gäste in Rückstand. Über 90 Minuten gesehen war das Heimteam aber die bessere Mannschaft und hätte den Sieg früher klar machen können.