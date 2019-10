Tolle Stimmung auf dem Oktoberfest am Wenger Egg

Die TSG Skiläuferzunft Leutkirch hat kürzlich viele Mitglieder und Freunde am Wenger Egg zum traditionellen Oktoberfest willkommen heißen können. Mit dem Wetter habe man in diesem Jahr wiedermal Glück gehabt, so seien die Gäste bei trockenem Wetter und am Nachmittag zusätzlich mit viel Sonnenschein verwöhnt worden, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Je nach Wahl konnten sich die Wanderer mit Leckereien vom Mittagstisch oder der bunten Kuchentheke stärken. Zudem spielten die Arnacher Musiker mit ihrer „Exbierience“-Besetzung auf und hätten so zur ausgelassenen Stimmung beigetragen. Neben netten Gesprächen, Spielmobil für Kinder seien auch die neuen Biathlon-Laseranlagen der Skiläuferzunft erstmals zum Testeinsatz gekommen. Viele hätten sich an den fünf Trefferscheiben versucht. Foto: TSG Skiläuferzunft