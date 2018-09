Tolle Stimmen machen Stimmung beim Kulturherbst in Tautenhofen

Die nächste Kulturherbst-Veranstaltung in Tautenhofen ist am Samstag, 6. Oktober, um 20 Uhr, ein Abend mit der Königlich-priviligierten Waschhausvereinigung, Karten im Vorverkauf bei der Touristinfo. Der Seibranzer Männerchor lädt am 13. Oktober um 20 Uhr zum Weinfest in die Festhalle Seibranz.