Todestag von Dr. Owlglass jährt sich zum 75. Mal

Vor einigen Wochen hat sich der Todestag von Dr. Hans Erich Blaich, besser bekannt unter seinem Pseudonym Dr. Owlglass, zum 75. Mal gejährt. Leutkirchs Ehrenbürger Wolfgang Wild nimmt das zum Anlass, auf das Leben und Wirken des in Leutkirch aufgewachsenen Arztes und Schriftstellers zurückzublicken.

Hans Erich Blaich war „von seiner Herkunft nach Schwabe, Arzt von Beruf und Philosoph aus Neigung“ – so die Beschreibung im vom Leutkircher Professor Dr. Volker Hoffmann verfassten Buch „Ausgewählte Werke des Simplicissimus-Dichters Dr. Owlglass. Blaichs 40-jährige Mitarbeit als Redakteur der Satire-Zeitschrift Simplicissimus und die hohen Auflagen seiner zahlreichen Veröffentlichungen machten ihn bereits zu Lebzeiten außerordentlich populär.

Als Leib- und Seelenarzt Dr. Owlglass versuchte er in heiter-besinnlichen, von Melancholie, Skepsis und Naturverbundenheit geprägten Gedichten, den Riss zwischen Sein und Schein, zwischen Wollen und Können aufzuzeigen und ihn mit der Medizin des Lachen-Könnens zu heilen – als nachsichtig lächelnder Eulenspiegel das Menschentreiben beobachtend und das damalige Weltbild kritisch begleitend. Eine Herausforderung, die unter den damaligen Unwägbarkeiten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, viel abverlangte.

Blaich schätzte seine Heimatstadt Leutkirch sehr und ließ die Verbindung zu ihr und ihren Bürgern niemals abreißen. So, wie Menschen eine Region prägen, prägt die Region auch die Menschen. Aus dieser Landschaft sind außergewöhnliche Charaktere hervorgegangen, früher wie heute. Und zu diesen zählt Dr. Owlglass, der heute noch in vieler Bürger Erinnerung ist.

Dr. Hans Erich Blaich kam am 19. Januar 1873 in der Marktstraße 13 des Oberamtsstädtchens Leutkirch im württembergischen Allgäu als zweiter Sohn des zwei Jahre später zum Bürgermeister gewählten Jakob Blaich und seiner aus dem benachbarten Memmingen stammenden Frau Mathilde, geborene Büchele, zur Welt. Eine in die Fassade des Gebäudes eingelassene Gedenktafel erinnert bis heute daran.

Als der Vater Jakob seinem Vater Wilhelm im Bürgermeisteramt nachfolgt, zieht die Familie in das alte historische Rathaus, dem Blaich später eine Reihe von köstlichen Prosaskizzen und Gedichten widmen wird, in denen er diese Kinder- und Jugendzeit beschreibt. Das kleine, an der konfessionellen Spaltung leidende Städtchen, bietet dem begabten Jungen keine weitere Entfaltungsmöglichkeit. Nach der Volksschule gibt es hier nur eine zweiklassige Lateinschule; sie bereitet auf den Besuch des Vollgymnasiums vor, das Blaich dann zunächst in Ulm, später in Ravensburg besucht.

Blaich studierte in Tübingen, in München und in Heidelberg Philosophie und Medizin, zuerst mit dem Schwerpunkt Psychiatrie. Nach der ärztlichen Approbation absolvierte er eine Ausbildung zum Facharzt für Lungenheilkunde und Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde in Görbersdorf in Schlesien und im Schweizerischen Davos. 1905 ließ er sich als Facharzt in Stuttgart nieder, übersiedelte vier Jahre später nach München-Pasing und 1911 nach Fürstenfeldbruck, seinem endgültigen Wohnort.

Nach erst vereinzelten Beiträgen tendierte der promovierte Mediziner Dr. Blaich als Dr. Owlglass immer mehr zur Schriftstellerei und avancierte 1905 mit Wedekind und Ludwig Thoma zum Hausdichter des „Simpl“ mit der Verpflichtung, monatlich fünf Gedichte zu liefern. Von 1912 bis zu Sinsheimers Konsolidierung des Simplicissimus 1924 war er Redakteur. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten und der Verwüstung der Redaktion durch einen SA-Trupp, übernahm er Ende März 1933 nach der Gleichschaltung des Blattes auf Drängen des Zeichners Karl Arnold sogar die Redaktionsleitung, die er aber 1935 schon wieder abgab.

Seine Pflichtgedichte schrieb der sensible, hochmusikalische, oft auch depressive Dichter, der privat ein entschiedener Gegner des Kaiserreiches und des Nationalsozialismus war, noch bis zur vorletzten Nummer der im September 1944 eingestellten Zeitschrift. Den Gepflogenheiten dieser Zeit entsprechend, Veröffentlichungen mit einem Pseudonym zu zeichnen, erwählte Blaich schon ab 1895, als Pseudonym „Dr. Owlglass“, das bedeutet Eulenspiegel, Owl für Eule, Glass für Spiegel.

In akribisch geführten Tagebüchern hielt er die spannungsreiche Geschichte der Simplicissimus-Redaktion fest, deren wiederholt anpasserische Haltung ihn allerdings die Freundschaft mit dem jungen Tucholsky kostete, mit dem er bis dato in regem Briefkontakt war. Bereits 1905 hatte Owlglass für seine zeitsatirischen und tagespolitischen Gedichte sein zweites Pseudonym „Ratatöskr“ gewählt.

Dr. Hans Erich Blaich verstarb vor rund 75 Jahren, am 29. Oktober 1945, in seinem Haus in Fürstenfeldbruck. Sieben Tage vor seinem Tod kritzelte er nach ersten Anzeichen eines Gehirnschlags mit Bleistift seinen letzten Eintrag ins Tagebuch.