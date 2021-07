Timo Heiß sprintet zweimal aufs Podest

Erfolgreiche Wettkämpfe für die TSG Leutkirch. Gleich zwei Leichtathleten, Daria Peter und Timo Heiß, hatten sich für die baden-württembergischen U20-Meisterschaften qualifiziert.

Heiß gewann seinen Vorlauf über 100 Meter deutlich in 11,15 Sekunden und qualifizierte sich für das A-Finale. In einem schnellen Rennen gelang ihm erstmals bei baden-württembergischen Meisterschaften der Sprung auf das Podest. In persönlicher Bestzeit von 11,05 Sekunden sprintete er auf Platz drei. Noch besser lief es für Heiß laut Mitteilung über die 200 Meter. In 22,19 Sekunden verfehlte er zwar knapp seine Bestleistung, durfte sich aber über Platz zwei und über die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften, die im August in Rostock sind, freuen.

Trotz Gegenwind: Schnelle Zeit für Daria Peter

Daria Peter gelang in der U20 über 100 Meter der Einzug ins B-Finale. Dort lief sie trotz Gegenwinds mit 12,87 Sekunden eine schnelle Zeit, was in der Gesamtwertung Platz acht bedeutete. Auch für sie lief es über die 200 Meter besser. Dort wurde sie Sechste mit persönlicher Bestzeit von 26,27 Sekunden.