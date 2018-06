Timo Funk sprintet auf Platz drei

In Sonthofen ist die sechste Auflage des Andreas-Brandl-Gedächtnisrennens gewesen. Ein Wettbewerb, bei dem im Amateurrennen nur Fahrer der B- und C-Klasse der Elite zugelassen sind. Dementsprechend begehrt ist dieser Wettkampf bei den Rennfahrern, die noch Platzierungen für einen Aufstieg in die Amateur-A-Klasse brauchen. Timo Funk von der TSG Leutkirch fuhr in Sonthofen auf Platz drei.

Nachdem im vergangenem Jahr Valentin Kegreiß aus Leutkirch mit einem Sieg in die A-Klasse aufstieg, zählten die Leutkircher dieses Mal mit Timo Funk und Lars Ulbrich zum Favoritenkreis. Die Amateure mussten einen 3,5 Kilometer langen Rundkurs mit einem schweren Streckenprofil 18-mal bewältigen. Das Feld wurde schlagartig in mehrere Gruppen zerrissen. Aus der Führungsgruppe mit den Leutkirchern setzte sich überraschend ein Spitzenreiter, der spätere Sieger Dominic Böke vom Team „Die Schwalben München“, ab. Böker distanzierte die Verfolger schnell auf zwei Minuten.

Aufgrund der Gruppengröße und der Tatsache, dass keine Mannschaft zahlenmäßig stark vertreten war, kam keine effektive Verfolgungsarbeit zustande. Alle Fahrer wollten Körner sparen, um am Ende unter die ersten zehn zu kommen. Nach etwas mehr als der Hälfte des Rennens war klar, dass der Führende seine Fahrt mit dem Solosieg krönen würde. In der Verfolgergruppe wurde das Rennen immer hektischer, mehrere Fahrer attackierten und die Gruppe wurde immer kleiner, da viele Fahrer das Tempo nicht mitgehen konnten. Funk und Ulbrich attackierten in dieser Phase im Wechsel und versuchten, die Konkurrenten unter Druck zu setzten.

Schnelligkeit ausgespielt

Beiden gelang es, sich kurz abzusetzen, jedoch wurden alle Angriffe wieder neutralisiert. Da Ulbrich im Sprint nur wenige Chancen sah, noch aufs Podium zu kommen, setzte er in der letzten Runde alles auf eine Karte und attackierte am Fuß des Anstieges. Jedoch wurde auch er wieder gestellt. Ulbrich stellte sich in den Dienst seines Teamkollegen Funk, der als schnellerer Sprinter gilt und brachte ihn in eine gute Ausgangssituation. Funk spielte seine Schnelligkeit aus, musste sich im Sprint nur Maximilian Schwendner vom „Next Level Racing Team“ geschlagen geben und wurde Dritter. Ulbrich erreichte das Ziel noch auf Rang acht. Beide Leutkircher erreichten somit die angestrebte Platzierung in den Top zehn, die sie etwas näher an den Aufstieg in die A-Klasse bringt.

Den starken Renntag für die TSG rundete Antonia Hoffmann im Rennen der U13 ab. Sie fuhr vier Runden und kam auf Rang zwei. Lea Waldhoff, derzeit ebenfalls in starker Verfassung, ging bei den Baden- Württembergischen Meisterschaften auf der Bahn an den Start. Sie fuhr in der Einzeldisziplin über 500 Meter die Bronzemedaille ein und erreichte über 2000 Meter den vierten Rang. Ein weiteres gutes Ergebnis für die Leutkircher erreichte René Motz beim City-Kriterium in Konstanz mit dem elften Platz.