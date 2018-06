Timo Funk siegt auf der Grabener Höhe

Die Leutkircher Radsportler Timo Funk, Walter Funk und Daniel Kloos haben am Sonntag sehr gute Resultate beim Einzelzeitfahren zur Grabener Höhe in Bad Waldsee erzielt. Nachwuchsfahrer Timo Funk gewann die Altersklasse U19 souverän, seine Teamkollegen Walter Funk und Daniel Kloos sicherten sich den dritten Rang.

Bei zwar etwas kühlen Temperaturen, aber guten Windbedingungen konnten die Veranstalter der LRG Möhre Bad Waldsee 160 Teilnehmer am Start begrüßen. Die zehn Kilometer lange Strecke mit Start bei der Viehversteigerungshalle in Bad Waldsee führte zunächst über 7,5 Kilometer leicht welliges Gelände nach Osterhofen. Von dort aus erfolgte der 2,5 Kilometer lange Anstieg mit 170 Höhenmetern zur Grabener Höhe.

Mit einer starker Leistung auf beiden Teilabschnitten kam der 17 Jahre alte Timo Funk nach 16:52 Minuten ins Ziel. Damit gewann er überlegen seine Altersklasse U19 und reihte sich in der Gesamtplatzierung mit Platz sechs bei den Spitzenfahrern ein.

Auch Daniel Kloos fuhr in der Klasse M30 auf das Podest. In der Zeit von 17:02 Minuten belegte er in seiner Altersklasse den dritten Platz und präsentierte sich somit auch gegen Ende der Straßensaison noch in guter Form. In der Gesamtwertung landete Kloos nur einen Rang hinter Timo Funk auf Platz sieben.

Walter Funk erreichte dank einer guten Leistung am Berg eine Zeit von 18:19 Minuten, was ihm Rang drei in der Altersklasse M50 einbrachte. Mit dem 21. Gesamtplatz kann Funk angesichts der starken Konkurrenz zufrieden sein.