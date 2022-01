THW-Bufdis polierten Stolpersteine

Am offiziellen internationalen Holocaust-Gedenktag haben drei junge Bundesfreiwilligendienstleistende der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) in Begleitung von zwei hauptamtlichen Mitarbeitern der THW-Regionalstelle Biberach zehn Stolpersteine in Leutkirch im Allgäu gereinigt. Das teilte die Stadt Leutkirch mit.

Die Stolpersteine, die sich an drei Adressen in Leutkirch, auch in der Marktstraße befinden, wurden im Juli 2011 vom Künstler und Initiator der Gedenk-Initiative „Stolpersteine“, Günter Demnig, persönlich verlegt. Sie sollen das Andenken an zehn Opfer des Nationalsozialismus bewahren, die in Leutkirch wohnten oder arbeiteten.

An den Orten, an denen unter anderem die jüdische Familie Gollowitsch gewohnt hat, polierten drei Bufdis des THW die Steine - in Gedenken an alle, jedoch besonders an jene in Leutkirch wohnhaften Opfer des Nationalsozialismus. Für Anne (19) aus dem Landkreis Biberach, Zahraa (19) aus dem Landkreis Ravensburg sowie Ben (18) aus dem Landkreis Bodenseekreis war es eine Selbstverständlichkeit, sich an der von der THW-Regionalstelle Biberach initiierten Aktion zu beteiligen und sich im Vorfeld mit der jüdischen Vergangenheit Leutkirchs auseinanderzusetzen, heißt es in der Erklärung der Stadt weiter.

Vor der Reinigung der teilweise stark verwitterten und verschmutzten Stolpersteine trugen Anne, Ben und Zahraa Hintergrundinformationen zu den Opfern vor und berichteten von der Geschichte jüdischen Lebens in Leutkirch. Die drei jungen Menschen absolvieren seit dem 15. September 2021 ihr Bundesfreiwilligendienstjahr in verschiedenen Ortsverbänden im Regionalbereich Biberach des THW, der sich vom Alb-Donau-Kreis über die Landkreise Biberach und Ravensburg bis zum Bodenseekreis erstreckt. Anne verbringt ihr Bufdi-Jahr in dem THW-Ortsverband Biberach, im THW-Ortsverband Riedlingen sowie in der THW-Regionalstelle Biberach, während Zahraa und Ben Bufdis in dem THW-Ortsverband Friedrichshafen sind.