Thüga Energie spendet zu Weihnachten 1500 Euro für Tafeln

Die Lage bei den Tafeln im Altkreis Wangen ist angespannt. Immer weniger Waren gehen ein und gleichzeitig hat sich die Zahl der Kunden verdoppelt. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, wie die Spende der Thüga Energie über 1500 Euro, ist deshalb hochwillkommen. Wolfgang Stockburger, Geschäftsführer der Tafeln im Altkreis Wangen, unterstreicht: „An einem Nachmittag zählen wir etwa 85 Menschen allein im Laden in Leutkirch. Das bringt uns an den Rand des Leistbaren.“ Die Tafeln im Altkreis Wangen sind ein Gemeinschaftsprojekt von Caritas und DRK an den Standorten Leutkirch, Wangen, Isny und Bad Wurzach, die alle von der Spende profitieren. Von dem Geld werden dringend notwendige Lebensmittel beschafft sowie Kosten der Tafeln im Altkreis Wangen gedeckt.