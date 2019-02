Thriller und Brüller beim Landfrauenball

Abgedunkelte Halle, Grablichter auf den Tischen, Riesenspinnen an Wänden, die ihre Netze zwischen ausgedienten Weihnachtstannenbäumen gespannt haben und dazwischen eine unübersehbare Menge an Waldgeistern und Kräuterweible, Elfen, Hexen, Gerippe und anderen unheimlichen Kostümen – das ist der erste Eindruck vom Landfrauenball in Gebrazhofen. „Thriller“ von Michael Jackson spielt zum Auftritt der Landfrauen, die vom Werwolf bis zum Zombie so ziemlich alles an schauderhaften Figuren aufbieten.

Trotz dem Motto „Im Gruselwald“ – es ist ein Fasnetsball und der wird ganz schön lustig. Die rund 350 Frauen sind „guad drauf“, singen, rocken, jucken, schunkeln und lassen sich von niemanden die Feierlaune nehmen. Gestärkt vom leckeren Essen inklusive Nachtisch geht es zwischen den Sketchen der Landfrauen auf die Tanzfläche. Alleinunterhalter und Allroundtalent Dieter aus Altusried kennt „seine Mädels“. Er ist Frauenfasnets-Profi, weiß was sie hören, singen und tanzen möchten und hat alle gängigen Fasnets- und Stimmungshits auf Lager.

Sketche beim Arzt, im Taxi oder die Erinnerung an eine Hochzeitsnacht lassen das Publikum rasen. Wenn die blonde Perücke runter, die Zähne im Glas, die Brustfüllung und das Kleid ausgezogen sind, bleibt dem Bräutigam nur noch die Flucht. Wunderbar amüsant ist es, wie verwandlungsfähig vielfältig und urkomisch sich die Landfrauen in ihren Rollen präsentieren und jeden Sketch zum Brüller machen.

Ein Dankeschön ging an die Helferschar, den Allgäuer Landfrauen fürs Menü und nicht zuletzt ein großes Lob an die vielen närrischen Ballgäste, die in sehr aufwendigen und einfallsreichen Kostümen und Maskeraden gekommen waren und gemeinsam einen tollen Ball gefeiert haben. Zum Finale erwachten Zombie-Puppen zum abstrakt-gruseligen Tanz. Eine letzte Einlage nach Mitternacht kam von den Hirsch-Twisters aus Urlau, unter denen sich auch Gebrazhofener befinden.