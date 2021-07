Thomas Hölzler fährt auf Platz drei

Die Leutkircher Elite- und Amateurfahrer sind in Sonthofen beim Andreas-Brandl-Gedächtnisrennen am Start gewesen. Auf dem bergigen, 3,5 Kilometer langen Rundkurs, einem Anstieg über 60 Höhenmeter sowie einer technisch anspruchsvollen Abfahrt zum Ziel, mussten die Elitefahrer 20 Runden, die Amateurklasse kurz dahinter 15 Runden absolvieren.

Auf dem anspruchsvollen Kurs fuhr Thomas Hölzler besonders stark und konnte sich ständig in der ersten Gruppe halten. Mitte des Rennens entschloss er sich zu einem Angriff und konnte bei der Abfahrt einen kleinen Vorsprung herausfahren. Einige Fahrer konnten zum Leutkircher aufzuschließen, es bildete sich eine fünfköpfige Spitzengruppe, die gut harmonierte und den Vorsprung auf die Verfolger rasch ausbaute. Drei Runden vor Schluss wurde die Gruppe jedoch durch die alleinige Attacke des späteren Siegers Simon Gessler von der RSG Heilbronn erneut geteilt.

Thomas Hölzler schaffte es mit einer herausragenden Leistung auf den dritten Platz und sicherte der TSG Leutkirch somit den ersten Podiumsplatz. Die Platzierung wurde durch Hölzlers Teamkollegen Max Engel abgesichert, der im Verlauf des Rennens zur Verfolgergruppe aufschloss und hier das Tempo kontrollierte. In der letzten Runde setzte sich Engel in der Abfahrt ab und trug mit Rang sieben ein weiteres Topergebnis für die TSG bei. Neueinsteiger Adrian Schmidberger rundete ein gutes Mannschaftsergebnis mit Platz 15 der 75 gestarteten Amateure ab. Weniger gut lief es für Valentin Kegreiß im Rennen der Elitefahrer. Durch einen technischen Defekt verlor er viel Zeit und konnte den Anschluss nach vorne nicht wiederherstellen. Am Ende stand ein 29. Platz unter den 75 Elitefahrern zu Buche.

Beim Ravensburger Altsatdtkriterium startete Antonia Hoffmann für die TSG Leutkirch in der Klasse U15. Sie sammelte kontinuierlich Wertungspunkte und erreichte nach 40 Runden und 32 Kilometern mit Platz drei ebenfalls einen Podiumsplatz und rundete einen erfolgreichen Radsporttag für die TSG Leutkirch ab.