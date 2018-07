Thomas Capellaro und Anja Gruber laufen die schnellsten Zeiten

So groß wie am vergangenen Sonntag ist das Teilnehmerfeld 48. Internationaler Allgäu Volkslauf in Leutkirch noch nie gewesen, bei dem es um den Pokal der „Schwäbischen Zeitung“ ging. Insgesamt passierten in den verschiedenen Läufen 531 Sportler die Ziellinie. Bei angenehmen Temperaturen und guten Streckenbedingungen wurde neben dem Hauptlauf mit 10 Kilometer auch über 5 Kilometer, sowie in einer Nordic Walking Gruppe gestartet.

Sieger im Hauptlauf wurde Thomas Capellaro von der SG Niederwangen in einer schnellen Zeit von 35:56,5 Minuten. Bei den Frauen gewann Lokalmatadorin Anja Gruber von der TSG Leutkirch mit deutlichem Vorsprung in 39:24,0 Minuten. Über 5 Kilometer sicherte sich der erst 2002 geborene Tobias Prater aus dem bayerischen Allgäu in 18:22,4 Minuten den Titel, bei den Frauen stand Stefanie Wunderle von der SG Niederwangen, die nach 21:26 Minuten das Ziel erreichte, ganz oben auf dem Treppchen.

Nach den Kinder- und Jugendläufen über 700 und 1400 Meter endete der Wettbewerb traditionell mit dem Bambinilauf, wo zur Freude des Publikums über 100 kleine Nachwuchsläufer los spurteten.

Neu in diesem Jahr war die moderne Zeitmessung über Transponder. Die Organisatoren der Skiläuferzunft Leutkirch haben mit Race Result eine der aktuell besten Zeitmessanlagen bereitgestellt, die zum Beispiel auch bei Weltmeisterschaften zum Einsatz kommt.

Zum ersten Mal gab es auch eine Mannschaftswertung, die in unterschiedlichen Kombinationen – Frauen, Männer, Mixed – ausgeschrieben war und viel Zuspruch fand. Die Stadtmeister Leutkirchs in der Langstreckendisziplin sind in diesem Jahr Stefan Brack und Anja Gruber, Jugendstadtmeister über 5 Kilometer wurden Erich und Emilie Gozebina.