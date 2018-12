Theaterspielgruppe Hofs zeigt „Irgendwo im Nirgendwo“

Die Theaterspielgruppe Hofs lädt ein zum traditionellen Theater in der Weihnachtszeit: „Irgendwo im Nirgendwo“ heißt die Komödie von Jasmin Leuthe, die Regisseurin Sandra Walther mit ihren Spielern vorbereitet. Aufführungen sind am Mittwoch, 26. Dezember, Freitag, 28. Dezember, Mittwoch 2. Januar, und Freitag 4. Januar 2019 jeweils um 20 Uhr im Gasthof Adler in Ausnang, sowie am Sonntag 30. Dezember, um 14 Uhr. Das Stück dreht sich laut Ankündigung um Nicki und Alex, die ihre erste gemeinsame Wohnung beziehen. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht Alex Mutter, die gar nicht nett zu Nicki ist. Nicki ist ihr nicht „gut genug“. Zum Glück hat Nicki gute Freunde und einen pfiffigen Opa. Selbst Alex Oma verbündet sich gegen ihre Tochter. Die Besucher dürfen gespannt sein ob und wie sich Alex Mutter umstimmen lässt, heißt es in dem Pressetext. Karten können reserviert werden bei Gabriele Brenner unter Telefon 07561 / 3397 von Mittwoch bis Sonntag von 19 bis 21 Uhr. Foto: Veranstalter