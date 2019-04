Theatergruppe Reichenhofen zeigt Kriminalkomödie im Pfarrstadel

So ist es in dem Dorf Diepolsreich, wenn nicht die Feuerwehr einen Fasnetsball aufzieht, ist halt tote Hose. Die Schuld liegt bei den Rauchmeldern, die es halt jetzt überall gibt, wird geklagt. Der letzte Einsatz war eine Rettungsaktion für eine Katze. Umso doller wird gefeiert mit Polka, Polonaise und Bier. Doch dann ein Schrei: „Der ist ja tot!“. Der ist nicht nur eingeschlafen und vom Stuhl gefallen, sondern ohne jegliches Lebenszeichen. Der Notarzt (Uwe Steurer ) kann nichts mehr tun. Oder doch? Die rege Pfarrhaushälterin (Simone Butscher) organisiert gleich mehrere Hausbesuche bei den mit allen möglichen Zipperlein geplagten Dorfbewohnern. Da hilft auch sein Protest nichts: „Ich bin Notarzt und kein Hausarzt!“ Aber einen solchen gibt es halt weit und breit nicht mehr auf dem Land.

Inspektor Stankovic hat es schwer. Denn fast alle Gäste hätten ein Motiv. So war der tote Gischtl (Martin Schölhorn) der Dorfcasanova. Es könnte auch die Rache für eine Brandstiftung vor einer Generation sein, oder weil der Gischtl mit dem Tanklöschfahrzeug die Lieblingskatze der Feuerwehrfrau Anita (Martina Gaile) überfahren hatte. Die sei direkt in den Asphalt gedrückt worden und wie Agnes (Simone Butscher) lebhaft berichtet, dabei „meterlang“ geworden. Wieder ein Lacherfolg im Saal. Stankovic liegt richtig – der Täter muss einer der Gäste sein. Mit seinem Namen hat er halt das Problem: Ständig wird er falsch ausgesprochen. Inspektor Slivovic nennt ihn Pfarrhauserin Agnes, die nun wie seine Assistentin eingreift. Ihr Pfarrhaus bietet noch ein Gastzimmer für den angehimmelten Notarzt und den Inspektor. Der Pfarrer ist bei Exerzitien bei den Kartäusern, „der kann den Trubel it brauche!“

Die Theatergruppe Reichenhofen hat ein gutes Händchen bei der Auswahl dieser Kriminalkomödie bewiesen. Es gibt rabenschwarzen Humor und gutsitzende Gags. Das Stück stammt aus bayerischer Feder, wurde geschickt an das Schwäbische und an die Region angepasst. Das Motiv eines Mordfalls in einem vom Schneesturm eingeschlossenen Hauses – hier das Feuerwehrhaus – ist in der Literatur beliebt. Man erinnert sich gern an das Stück von J.B. Priestley „Ein Inspektor kommt“.

Die Premiere als einen festlichen Abend zu feiern, ist eine weitere gute Idee der Spielleute. Mit Sektempfang und einem Drei-Gänge-Menü gelingt beste Unterhaltung. Claudia Eberle und Partyservice Netzer brachten die Köstlichkeiten an die Tische, serviert vom Westernreiterteam. Kein Wunder, dass die Premiere ausverkauft war.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Karten gibt es noch eine Zusatzvorstellung am Sonntag, 28. April. Karten können per E-Mail-Adresse an reservierung@theatergruppe-reichenhofen.de bestellt werden.